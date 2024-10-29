CGTN: как Китай способствует будущему развитию Глобального Юга 

Мир
29 октября 2024

Практическое сотрудничество всегда было в основе механизма БРИКС, хорошим примером чего является запуск Нового банка развития (НБР).

НБР со штаб-квартирой в Шанхае был совместно учрежден Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой в 2014 году для мобилизации ресурсов с целью реализации проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах-членах БРИКС и других странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах.

Утвердив более 100 проектов во всех странах-членах примерно на 35 миллиардов долларов на конец 2023 года, НБР обеспечил экономическое развитие стран-членов БРИКС и способствовал улучшению и развитию глобальной системы экономического управления.

«Совместное усиление Глобального Юга является отличительной особенностью великой трансформации во всем мире», — сказал Председатель КНР Си Цзиньпин во время диалога лидеров стран в формате «БРИКС плюс» в российской Казани в четверг.

Он призвал страны Глобального Юга использовать свою коллективную мудрость и силу и взять на себя ответственность за построение сообщества с общим будущим для человечества.

По словам председателя Си, страны «БРИКС плюс» должны быть стабилизирующей силой для мира, укреплять глобальное управление безопасностью и искать пути устранения как симптомов, так и коренных причин возникновения «горячих точек».

Что касается украинского кризиса, Китай неоднократно направлял специальных посланников для участия в челночной дипломатии, закладывая основу для переговоров о прекращении огня. Например, с конца июля специальный представитель китайского правительства по евразийским делам Ли Хуэй (Li Hui) посетил Бразилию, Южную Африку и Индонезию — ключевых членов Глобального Юга.

Китай и Бразилия также совместно опубликовали единую позицию из шести пунктов и создали группу «Друзья за мир» для разрешения кризиса вместе с другими странами Глобального Юга.

В то же время палестинские группировки при посредничестве Китая примирились в Пекине в июле, что стало ключевым шагом на пути к миру на Ближнем Востоке.

Си Цзиньпин призвал к скорейшей деэскалации, чтобы открыть путь к политическому урегулированию украинского кризиса, и призвал к всестороннему прекращению огня в секторе Газа и возвращению к решению на основе двух государств.

Обмены между народами и культурные обмены между странами БРИКС в последние годы идут полным ходом: такие мероприятия, как кинофестивали, спортивные игры и документальные фильмы, наводят мосты между народами.

В конце сентября в Казани состоялся Цивилизационный диалог БРИКС, призвавший активно практиковать Глобальную цивилизационную инициативу и использовать сотрудничество в формате «БРИКС плюс» в качестве платформы для последовательного углубления культурных обменов.

Отметив, что многообразие цивилизаций изначально присуще миру, Си Цзиньпин призвал поощрять обмены между цивилизациями и расширение общения и диалога для способствования развитию всех цивилизаций и стремления к гармонии между ними.

Ввиду меняющихся потребностей БРИКС в области развития на саммите 2017 года, проходившем в городе Сямынь на побережье Китая, Си Цзиньпин предложил программу «БРИКС плюс», подталкивающую к более широкому участию другие страны с формирующейся рыночной экономикой и развивающиеся страны.

«В новых условиях для стран БРИКС тем более важно продолжать развитие с открытыми дверями и наращивать сотрудничество с распростертыми объятиями», — сказал председатель Си на 14-м саммите БРИКС в 2022 году.

Являясь важной экономикой мира, Китай оказывает помощь другим развивающимся странам в их экономическом и социальном развитии, играя жизненно важную роль в механизме сотрудничества в рамках БРИКС.

С момента своего появления три года назад Инициатива глобального развития помогла выделить почти 20 млрд долларов США в фонды развития и запустить более 1100 проектов.

Китай объявил о преобразовании Фонда содействия сотрудничеству Юг-Юг в Глобальный фонд развития и сотрудничества Юг-Юг и увеличении его общего финансирования до 4 млрд долларов, что позволило поддержать более 150 проектов. В Шанхае также создан центр передового опыта Глобального альянса в сфере искусственного интеллекта для промышленности и производства.

«Глобальный Юг готов к развитию и процветает благодаря развитию», — сказал Си, призвав страны «БРИКС плюс» стать главной движущей силой общего развития.

Он добавил, что Китай также построит Портал мирового сообщества интеллектуальной таможни и Таможенный центр передового опыта БРИКС, чтобы способствовать активному участию всех стран.

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