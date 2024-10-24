CGTN: как Китай способствует расширению сотрудничества в рамках БРИКС 

Лидеры стран БРИКС впервые встретились лицом к лицу в российской Казани после исторического расширения группы с пяти до 10 членов в январе.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казань во вторник на 16-й саммит БРИКС. В ходе саммита председатель Си обменяется мнениями с другими лидерами по практическому сотрудничеству и развитию механизма БРИКС для стран с развивающейся экономикой, а также обсудит другие темы.

Китай неизменно является убежденным сторонником и участником механизма сотрудничества в рамках БРИКС, стремясь к взаимовыгодному сотрудничеству с другими членами и следуя духу открытости и инклюзивности.

С момента основания БРИКС стремится обеспечить взаимовыгодное сотрудничество, а Новый банк развития (НБР) со штаб-квартирой в Шанхае является флагманским проектом сотрудничества в рамках БРИКС.

Являясь первым многосторонним банком развития, созданным странами с развивающейся экономикой, НБР осуществляет финансовую поддержку для развития инфраструктуры, экологичной энергетики, защиты окружающей среды и создания кибер-инфраструктуры в странах БРИКС. К концу 2023 года банком были одобрены 105 проектов во всех странах-членах примерно на 35 млрд долларов.

НБР служит важной платформой для международного сотрудничества, которая не ограничивается территориальными границами, что не только усиливает голоса стран БРИКС, но и отражает общие устремления других стран, сказала недавно журналистам президент НБР Дилма Руссефф (Dilma Rousseff).

Китай стремится к углублению взаимовыгодного сотрудничества с партнерами по БРИКС. По данным таможенных органов в первом квартале текущего года товарооборот между Китаем и странами БРИКС достиг 1,49 трлн юаней (около 209,7 млрд долларов США), увеличившись на 11,3 % по сравнению с прошлым годом.

Ронни Линс (Ronnie Lins), исполнительный директор бразильско-китайского исследовательского и делового центра, сказал, что Китай играет решающую роль в достижении консенсуса между странами БРИКС, содействии координации и сотрудничеству и продвижении общей повестки дня.

Члены БРИКС неизменно придерживаются принципов открытости и инклюзивности с момента создания механизма. Председатель Си подчеркивал, что страны БРИКС не образуют закрытый клуб или эксклюзивный круг.

На встрече в Сямэне в 2017 году китайский лидер представил программу «БРИКС плюс» для привлечения к участию и других развивающихся стран и рынков.

1 января 2024 года Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты стали членами БРИКС, присоединившись к Бразилии, России, Индии, Китаю и Южно-Африканской Республике, что ознаменовало официальное начало более широкого сотрудничества в рамках БРИКС.

Более 30 стран либо официально подали заявку, либо выразили заинтересованность в членстве, а многие другие развивающиеся страны стремятся к более глубокому сотрудничеству с группой.

Говоря о саммите в Казани, пресс-секретарь МИД КНР Линь Цзянь (Lin Jian) заявил, что БРИКС стал позитивной и стабильной силой добра в международных отношениях.

Он сказал, что Китай готов работать с другими сторонами, способствуя неуклонному и устойчивому развитию более широкого сотрудничества в рамках БРИКС, и открыть для Глобального Юга новую эру, когда источником силы станет солидарность и совместное стремление к миру и развитию во всем мире.