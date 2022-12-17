CGTN: Как Китай укрепляет сотрудничество в области вакцинации для борьбы с COVID-19 

С момента первой вспышки COVID-19 почти три года назад человечество ведет непрерывную битву с быстро охватившей всю планету пандемией. Разработка безопасных и эффективных вакцин является одним из важнейших шагов в борьбе с вирусом.

За этот период Китай добился значительного прогресса в научных исследованиях, проводимых с целью разработки вакцин против COVID-19, и предпринял конкретные шаги для выполнения своего обязательства по обеспечению доступности вакцин на глобальном уровне.

Китай в авангарде исследований по разработке вакцин

В январе 2020 года, после первой вспышки эпидемии в конце 2019 года, китайские исследователи быстро раскрыли полную геномную последовательность вируса. Решение о публикации данных о вирусе получило высокую оценку ученых во всем мире.

Джереми Фаррар (Jeremy Farrar), врач-исследователь, который возглавляет лондонский благотворительный фонд Wellcome Trust, содействующий проведению исследований в области медицины, в своем твите охарактеризовал это решение как «потенциально действительно важный для глобального здравоохранения шаг, заслуживающий признания».

В марте 2020 года векторная вакцина на базе аденовируса, разработанная командой военных ученых-медиков под руководством Чэнь Вэя (Chen Wei), стала первым китайским вакцинным препаратом, одобренным для проведения клинических испытаний.

Второй этап клинических испытаний вакцины начался в апреле того же года сразу после завершения первого. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на тот момент китайская вакцина против COVID-19 была первой в мире, допущенной ко второй фазе клинических испытаний.

Одновременно в Китае проводились исследования других вакцин против COVID-19, в том числе инактивированной вакцины Китайской национальной фармацевтической группой (Sinopharm), и инактивированной вакцины пекинской фармацевтической компании Sinovac.

Так как вирус продолжает непрерывно мутировать, Китай на протяжении последних трех лет не прекращает исследования в области разработки вакцин. По состоянию на октябрь 2022 года китайские ученые-медики проводили клинические исследования как минимум 46 вакцин против COVID-19 с участием людей в самом Китае и более 20 — за рубежом.

В их число входят три инактивированные моновалентные вакцины для последовательной иммунизации от вариантов Omicron, клинические испытания которых проводятся в материковом Китае, Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах.

Усилия по укреплению глобального сотрудничества в области вакцинации

Китайские вакцины сыграли решающую роль в обеспечении глобального реагирования на пандемию, предлагая странам больше вариантов в ситуации существующего между ними разрыва в плане доступности вакцин.

В мае 2021 года ВОЗ зарегистрировала вакцину против COVID-19 производства компании Sinopharm для использования в чрезвычайных ситуациях. Это была первая китайская вакцина, официально признанная ВОЗ, и шестая вакцина, одобренная для использования в чрезвычайных ситуациях по всему миру.

Как заявил на пресс-брифинге Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Аданом Гебреисус (Tedros Adhanom Ghebreyesus), ВОЗ включила эту вакцину в свой список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях за ее «безопасность, эффективность и качество».

В следующем месяце еще одна инактивированная вакцина производства компании Sinovac получила разрешение ВОЗ на экстренное применение.

По сравнению с другими вакцинами, выпускаемыми на тот момент компаниями Moderna и Pfizer, инактивированная китайская вакцина имела важное преимущество: ее можно было хранить и перевозить в стандартном холодильнике или термоконтейнере при температуре 2-8 градусов Цельсия. Эта особенность делает ее особенно ценной для развивающихся стран, не располагающих надлежащими возможностями для транспортировки и хранения большого количества вакцин при низких температурах.

В мае 2022 года вакцина CONVIDECIA COVID-19, разработанная специалистами китайской компании CanSino Biologics, также получила «зеленый свет» от ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Она стала третьей после препаратов Sinopharm и Sinopec китайской вакциной, получившей разрешение ВОЗ на включение в Список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях.

«Мир испытывает острую необходимость в нескольких вакцинах против COVID-19 для устранения огромного неравенства в доступе», — заявила в опубликованном в июне 2021 года пресс-релизе заместитель Генерального директора ВОЗ по вопросам обеспечения доступа к медицинской продукции д-р Марианджела Симао (Mariangela Simao).

Она также настоятельно призвала производителей принять участие в программе глобального доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX) — всемирной инициативе, направленной на обеспечение равного доступа к вакцинам против COVID-19 как богатым, так и бедным странам в целях борьбы с пандемией.

С момента присоединения Китая к инициативе COVAX в октябре 2020 года он постоянно предлагает помощь с поставками вакцин менее развитым странам. В августе 2021 года Китай обязался до конца года предоставить миру 2 миллиарда доз вакцины против COVID-19 и предложил внести в фонд инициативы COVAX 100 миллионов долларов США.

«Мы приветствуем этот вклад Китая, который позволит обеспечить дополнительный доступ к вакцинам против COVID-19 для наиболее подверженных риску людей в странах с низким и средним уровнем дохода», — заявил глава ГАВИ, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, д-р Сет Беркли (Seth Berkley).

К числу других мер относятся выделение Китаем 2 млрд долларов США для оказания международной помощи развивающимся странам в ликвидации последствий пандемии COVID-19 и создание механизма для осуществления сотрудничества между медицинскими учреждениями Китая и 30 больницами в африканских странах.

По состоянию на май 2022 года Китай предоставил противоэпидемические материалы 153 странам и 15 международным организациям, включая 2,2 миллиарда доз вакцины против COVID-19. Кроме того, Китай направил группы медицинских специалистов в 34 страны и поделился своим опытом по организации борьбы с эпидемией с более чем со 180 странами и международными организациями.

Ориентированная на защиту людей китайская стратегия борьбы с пандемией

С самого начала пандемии Китай рассматривает защиту людей и их жизни в качестве одного из главных приоритетов, в какой бы стране они ни находились.

По состоянию на 7 декабря 2022 года в Китае было сделано примерно 3,45 млрд прививок от COVID-19. Более 228 миллионов человек в возрасте старше 60 лет получили полную вакцинацию, что составляет 86 процентов от общей численности этой возрастной группы.

Китайцам, проживающим за рубежом, также были предложены вакцины против COVID-19. В течение трех месяцев, после того как в марте 2021 года в Китае стартовала программа вакцинации «Весенний росток», свыше 1,18 млн китайцев, проживающих более чем 150 странах, были вакцинированы китайскими или зарубежными препаратами.

Китайское правительство распространило действие программы вакцинации на иностранных граждан, проживающих в Китае, предоставив китайские вакцины иностранным гражданам соответствующего возраста, а также провело своевременное лечение тем из них, кто заболел COVID-19. Кроме того, были скорректированы меры профилактики и контроля в отношении иностранных граждан, въезжающих в Китай.