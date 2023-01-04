CGTN: как отделения скорой помощи в Китае справляются с ростом числа пациентов с COVID-19

90-летний Цюй Фучэн (Qu Fucheng) ждал лечения от COVID-19 в больнице Ухань Чжуннань, когда его сын осознал, насколько переполненным было отделение скорой помощи.

«Мой отец был в очень критическом состоянии дома, — сказал сын CGTN, нахмурившись. — Если бы с ним что-то случилось, потому что я не справился с ситуацией, я не знаю, смог бы ли я когда-нибудь себе это простить».

Заместитель руководителя отделения заявил о «значительном увеличении» числа пациентов, при этом большинство тяжело больных — это люди старшего возраста с сопутствующими заболеваниями.

Чтобы ни один пациент не остался без помощи, отделение скорой помощи сделало из зала экстренного наблюдения буферную зону, чтобы сократить время ожидания.

Именно сюда был переведен Цюй Фучэн.

«Видя серьезное состояние моего отца, врачи сразу же поместили его на одну из коек, — сказал сын. — Когда я был дома, я не ожидал, что все пройдет так гладко».

Чтобы лечить как можно больше пациентов, весь медицинский персонал и оборудование работали круглосуточно с полной «боевой эффективностью». Вскоре после оказания первой помощи состояние Цюя несколько улучшилось.

Старшая медсестра Тянь Ю (Tian Yu) сообщила CGTN, что буферной зоны недостаточно для обеспечения бесперебойного рабочего процесса, добавив, что хороший рабочий процесс имеет решающее значение для отделения скорой помощи.

Опасения по поводу переполненных больниц не оправдались

Такие меры принимаются во многих отделениях скорой помощи по всему Китаю, поскольку после отмены некоторых ограничений для борьбы с коронавирусом в стране наблюдается рост числа пациентов с COVID-19.

Были опасения, что больницы не справятся с наплывом пациентов, подобно тому, как это происходит с банками во время экономического кризиса. К счастью, этого не произошло благодаря своевременно принятым в больницах мерам.

Такие города, как Пекин, открыли больше инфекционных клиник, в то время как другие города, в том числе Чунцин, расширили существующие инфекционные отделения и перенаправили врачей из других подразделений для лечения пациентов с COVID-19.

Онлайн-решение

Кроме того, 12 декабря китайское правительство расширило медицинское обслуживание пациентов с COVID-19 в режиме онлайн. В таких регионах, как Пекин, Чжэцзян и Хунань, эта новая инициатива уже претворена в жизнь.

«Медицинские онлайн-службы могут предоставлять консультации и назначать лекарства большему числу пациентов, которые остаются дома, — заявил China Media Group руководитель Бюро медицинского администрирования при NHC Цзяо Яхуэй (Jiao Yahui). — Рецепты могут выдаваться онлайн, а лекарства будут поставляться в режиме офлайн, благодаря чему меньшему числу людей придется посещать врачей офлайн, что поможет избежать толп в больницах, чтобы в свою очередь снизить риск перекрестного инфицирования».