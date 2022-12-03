CGTN: Китай и ЕС стремятся укреплять связи перед лицом глобальных проблем

В четверг Китай и Европейский союз призвали к дальнейшему развитию своего всеобъемлющего стратегического партнерства перед лицом различных глобальных проблем, с которыми сталкивается мир.

«Чем более нестабильным становится международная ситуация и с чем более острыми проблемами сталкивается мир, тем большее глобальное значение приобретают отношения между Китаем и ЕС», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин прибывшему с визитом председателю Европейского совета Шарлю Мишелю.

«ЕС готов стать надежным и предсказуемым партнером для Китая», — заявил г-н Мишель, первый представитель институтов ЕС, посетивший страну после 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК).

Поддержание правильного восприятия, адекватное управление различиями

Говоря о развитии отношений между Китаем и ЕС, китайский лидер подчеркнул важность сохранения правильного восприятия.

Си Цзиньпин заявил, что между Китаем и ЕС не существует никаких стратегических различий или конфликтов, имеющих принципиальное значение, добавив, что Китай не стремится к доминированию или гегемонии, его страна никогда не пыталась экспортировать свою систему и не планирует делать этого в будущем.

По его словам, Китай поддерживает стратегическую автономию ЕС и единую и процветающую Европу.

Отметив, что вполне естественно, что обе стороны имеют разные точки зрения по некоторым вопросам, Си Цзиньпин призвал ЕС к конструктивному общению и координации.

Перед визитом г-на Мишеля Си Цзиньпин провел встречи с рядом лидеров стран ЕС, включая президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе 17-го саммита «Большой двадцатки» в середине ноября. Канцлер Германии Олаф Шольц также посетил Китай в ноябре.

В ходе беседы с канцлером Шольцем Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай всегда считал Европу своим стратегическим партнером, поддерживает стратегическую автономию ЕС и желает Европе стабильности и процветания.

Г-н Мишель заявил Си Цзиньпину, что ЕС готов к углубленному обсуждению с Китаем важных вопросов, касающихся различных аспектов отношений между двумя странами «в духе взаимного уважения и открытости».

Он подчеркнул, что ЕС стремится к стратегической автономии и сохраняет приверженность укреплению своего собственного потенциала и продвижению в деле европейской интеграции.

По его словам, ЕС поддерживает политику «одного Китая», уважает суверенитет и территориальную целостность страны и не собирается вмешиваться в ее внутренние дела.

Развитие сотрудничества, укрепление координации

Китайский лидер призвал ЕС к совместным усилиям по укреплению координации макроэкономической политики, обеспечению большей взаимодополняемости рынков, капитала и технологий и совместной работе над созданием новых движущих сил роста в сфере цифровой экономики, экологически безопасного развития и защиты окружающей среды, новых источников энергии и искусственного интеллекта.

По словам Си Цзиньпина, Китай приветствует участие ЕС в сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс и один путь» и Глобальной инициативе в области развития, направленной на обеспечение большей синергии со стратегией ЕС по становлению центром глобального взаимодействия.

Во время встречи в апреле по видеосвязи с г-ном Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен, главой Европейской комиссии, Си Цзиньпин призвал к достижению большей синергии между их стратегиями развития и поиску путей к большей взаимодополняемости между новой философией и парадигмой развития Китая и торговой политикой ЕС с целью достижения открытой стратегической автономии.

Г-н Мишель подчеркнул важность укрепления связей для решения проблем, связанных с энергетическим кризисом, климатическими изменениями, сферой здравоохранения и другими глобальными вызовами, заявив, что ЕС продолжит сотрудничать с Китаем в целях заключения инвестиционного соглашения между странами.

Несмотря на негативные последствия пандемии COVID-19, Китай и ЕС поддерживают активное экономическое сотрудничество: в прошлом году Китай обогнал США, став крупнейшим торговым партнером ЕС, а объем двусторонней торговли достиг рекордного уровня в 828,1 млрд долларов США.

По данным Всемирного банка, Китай и ЕС являются второй и третьей по величине экономикой в мире, а их доля в мировом ВВП в 2021 году составила 18,5% и 17,8% соответственно.

Обе стороны также обменялись мнениями по украинскому кризису.

Си Цзиньпин заявил, что политическое урегулирование кризиса наилучшим образом отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии, подчеркнув, что Китай поддерживает ЕС в активизации посреднических усилий и принятии на себя ведущей роли в построении сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности в Европе.

По его словам, Китай будет оставаться на стороне мира и продолжать играть конструктивную роль, используя свои методы.