CGTN: Китай и Габон ведут отношения к всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству

Следующий год знаменует собой 50-ю годовщину установления дипломатических связей между Китаем и Габоном, главы двух государств решили привести отношения между двумя странами к всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству.

После настоящей бури дипломатической деятельности азиатских, европейских и латиноамериканских лидеров в Пекине, четырехдневный визит президента Габона Али Бонго Ондимба в Китай был отмечен председателем КНР Си Цзиньпином как демонстрация важности и высокого уровня отношений между Китаем и Габоном.

Китайско-габонская дружба по-прежнему остается прочнее камня.

По данным Министерства иностранных дел Китая, президент Али Бонго — первый глава африканского государства, которого принял председатель Си Цзиньпин после переизбрания на пост председателя КНР в марте.

Дружба между Китаем и Габоном остается прочной с момента установления дипломатических отношений 49 лет назад. В декабре 2016 г. обе страны вывели уровень своих отношений до всеобъемлющего сотрудничества.

Обе страны решительно поддерживают друг друга в вопросах, касающихся их основных интересов, и тесно сотрудничают в международных отношениях.

Президент Али Бонго неоднократно заявлял о приверженности Габона принципу «Одного Китая».

Китай является крупнейшим торговым партнером Габона уже девять лет подряд. В 2022 году объем двусторонней торговли достиг $4,55 млрд., что на 50,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе встречи лидеры двух стран пообещали укреплять сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс и один путь», развивать сотрудничество в других областях, включая цифровую экономику, инфраструктуру, сельское хозяйство и туризм, а также культурные и межличностные обмены. После переговоров оба лидера стали свидетелями подписания документов о двустороннем сотрудничестве в области инвестиций, сельского хозяйства, городского строительства и некоторых других областях.

Китайско-африканское сотрудничество в новую эпоху

Китай — крупнейшая развивающаяся страна в мире, а Африка — континент с наибольшим количеством развивающихся стран. Общий опыт прошлого и схожие цели и задачи сблизили Китай и Африку.

На саммите FOCAC Beijing Summit, состоявшемся в сентябре 2018 года, обе стороны решили построить еще более сильное китайско-африканское сообщество с общим будущим и привести китайско-африканские отношения и сотрудничество в новую эру.

По последним данным Министерства торговли Китая, на 2021 год Китай является крупнейшим торговым партнером Африки 13 лет подряд, а объем торговли между Китаем и Африкой достиг рекордного уровня в $254,29 млрд. в 2021 году, увеличившись на 35,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ноябре 2021 г., китайское правительство опубликовало информационный документ, в котором были зафиксированы успехи всестороннего китайско-африканского сотрудничества и предложена перспектива будущего сотрудничества между двумя сторонами Китай и Африка вместе пережили успехи и невзгоды, подавая пример построения глобального сообщества с общим будущим.

В этом году исполняется 10 лет со дня принятия принципов африканской политики Китая, которые характеризуются искренностью, реальными результатами, дружелюбием и добросовестностью, предложенных председателем КНР Си Цзиньпином. Во время встречи в среду с Али Бонго, Си заявил, что Китай и Африка должны укреплять солидарность и сотрудничество как никогда ранее, поскольку мир переполнен проблемами и кризисами.

Он настоятельно призвал обе стороны придерживаться духа китайско-африканской дружбы и сотрудничества и заявил, что Китай решительно поддерживает уникальный и независимый путь развития Африки и готов предоставить Африке новые возможности на основе собственного нового развития, с тем чтобы сделать китайско-африканское сотрудничество образцом сотрудничества Юг-Юг и международного сотрудничества с Африкой.