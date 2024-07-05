CGTN – Китай и Казахстан дорожат дружескими связями, обещают дальнейшее сотрудничество

Китай и Казахстан всегда поддерживали друг друга и всегда были партнерами во времена вызовов, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) в подписанной статье в газете «Казахстанская правда» и Международном информационном агентстве «Казинформ».

Си Цзиньпин прибыл с пятым визитом в Казахстан, где президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (Kassym-Jomart Tokayev) приветствовал его в аэропорту, где по такому случаю расстелили синий ковер цвета казахского национального флага, который казахи приветствовали как символ дружбы между Китаем и Казахстаном. Группа казахских студентов исполнила китайскую песню «Ода Родине».

Визит также является вторым визитом Си менее чем за два года после его предыдущего государственного визита в сентябре 2022 года. Кроме того, Си Цзиньпин и Токаев встречались в Пекине в октябре 2023 года.

Дружественные отношения между Китаем и Казахстаном уходят корнями в тысячелетнюю историю древнего Шелкового пути и стали крепче за 32 года сотрудничества после установления дипломатических отношений. Они достигли высокого уровня постоянного всеобъемлющего стратегического партнерства, как сказал Си Цзиньпин в ходе встречи с Токаевым в среду.

С тех пор, как Китай и Казахстан установили дипломатические отношения в 1992 году, две страны неуклонно укрепляли свои отношения. Сначала, в 2005 году, они установили стратегическое партнерство, затем в 2011 году – всеобъемлющее стратегическое партнерство и в 2019 году – постоянное всеобъемлющее стратегическое партнерство.

Углубление взаимного доверия и политических связей между Китаем и Казахстаном за последние три десятилетия сопровождалось заметным ростом их торгово-экономического сотрудничества.

Китай был крупнейшим торговым партнером Казахстана в 2023 году, при этом двусторонняя торговля выросла на 32 процента в годовом исчислении и достигла $41 миллиарда. Ключевой экспорт из Казахстана в Китай включает сырую нефть, металлы и сельскохозяйственную продукцию. Китай, в свою очередь, поставил Казахстану машинное оборудование, электронику и потребительские товары, о чем свидетельствуют данные казахстанского правительства.

В интервью «Жэньминь жибао» посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев (Shakhrat Nuryshev) выделил инициативу «Один пояс – один путь» (BRI) во все более расширяющемся двустороннем торговом и инвестиционном сотрудничестве между двумя странами.

От Китайско-казахстанской базы логистического сотрудничества (Ляньюньган), первого проекта, открытого в рамках BRI в 2014 году, до автомагистрали Западный Китай-Западная Европа, обе страны стремятся к более тесному взаимодействию путем развития автомобильного и железнодорожного транспорта. Кроме того, недавно завершенные и введенные в эксплуатацию предприятия, такие как ветропарк Жанатас и Тургусунская гидроэлектростанция, подчеркнули решимость обеих стран развивать низкоуглеродную экономику с помощью программ использования возобновляемых источников энергии.

Как сказал Си во время совместной встречи с Токаевым с прессой в среду, Китай и Казахстан будут постоянно углублять сотрудничество в традиционных областях, таких как торговля, инвестиции, межсетевое взаимодействие и энергетика.

Отметив, что Китай и Казахстан поставили новую цель – удвоить двустороннюю торговлю в ближайшее время, Си Цзиньпин добавил, что обе стороны также будут совместно способствовать созданию новых точек роста для сотрудничества в области важнейших полезных ископаемых, научно-технических инноваций, аэрокосмической промышленности, цифровой экономики и других областях.

В последние годы Китай и Казахстан также углубили культурные и межличностные обмены. Например, реализованы двусторонние программы культурного сотрудничества, включая Любанскую мастерскую и центр традиционной китайской медицины. В марте в Китае официально стартовал Год казахстанского туризма.

В среду Си Цзиньпин и Токаев открыли филиал Beijing Language and Culture University в Международном университете Астаны.

Как сообщил журналистам Си Цзиньпин, для дальнейшего расширения обменов между людьми Китай решил открыть второй Любанский семинар в стране Центральной Азии и проведет Год китайского туризма в Казахстане в 2025 году.

Помимо укрепления двусторонних связей, Си также сказал, что Китай поддерживает Казахстан в присоединении к механизму сотрудничества БРИКС, играя роль «средней державы» на международной арене и внося свой вклад в глобальное управление.

Си Цзиньпин добавил, что Китай и Казахстан обязались продолжать тесное сотрудничество в международных делах и укреплять координацию и сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), механизма Китай-Центральная Азия, а также других многосторонних структур.

По мнению Си саммит в Астане, который пройдет в четверг, ждет полнейший успех, и он выведет ШОС на новый уровень развития.