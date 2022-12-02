CGTN: Китай и Лаос способствуют построению человеческого сообщества с общим будущим

С момента своего запуска в декабре 2021 года Китайско-Лаосская железная дорога, знаковый проект, соединяющий город Куньмин в провинции Юньнань на юго-западе Китая со столицей Лаоса Вьентьяном, продемонстрировала свои преимущества и положительные последствия для пассажирских и грузовых перевозок.

По данным компании Laos-China Railway Co., Ltd. (LCRC), совместного предприятия, расположенного во Вьентьяне и отвечающего за эксплуатацию лаосского участка железной дороги, на данный момент лаосский участок Китайско-Лаосской железной дороги отгрузил в общей сложности около 2 миллионов тонн грузов, большая часть которых являются трансграничными, и перевез 1,26 миллиона пассажиров.

В среду на встрече с генеральным секретарем Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом (Thongloun Sisoulith), находящимся с визитом в Китае, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что благодаря совместным усилиям обе стороны сделали Китайско-Лаосскую железную дорогу путем развития, счастья и дружбы для народов обеих стран.

Си Цзиньпин заявил, что дорога не только приносит большую пользу народам обеих стран, но и служит моделью для реализации инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП) и содействия построению сообщества людей с общим будущим.

Смерть товарища Цзяна Цзэминя

Прежде всего Си Цзиньпин сообщил г-ну Тхонглуну, что товарищ Цзян Цзэминь (Jiang Zemin) скончался ранее в тот же день в Шанхае после того, как все медицинские процедуры оказались безуспешными.

Товарищ Цзян был выдающимся руководителем, пользующимся высоким авторитетом, признанным всей партией, всеми военными и китайским народом всех национальностей, великим марксистом, великим пролетарским революционером и государственным деятелем, военным стратегом и дипломатом, проверенным временем борцом за коммунизм и выдающимся борцом за строительство социализма с китайской спецификой. Си Цзиньпин подчеркнул, что он был ядром третьего поколения центрального коллективного руководства КПК и главным основоположником концепции тройного представительства.

Г-н Тхонглун выразил свои глубокие соболезнования в связи с кончиной товарища Цзяна, заявив, что это огромная потеря для КПК и китайского народа, и что его партия и народ Лаоса разделяют их скорбь.

Назвав товарища Цзяна близким другом лаосской стороны, он заявил, что визит Цзяна в Лаос в 2000 году сыграл важную роль в развитии лаосско-китайских отношений, поскольку Цзян предложил принцип долгосрочной стабильности, добрососедства, взаимного доверия и всеобъемлющего сотрудничества.

Си Цзиньпин и Тхонглун в среду подтвердили, что обе стороны твердо придерживаются этого принципа, и пообещали поддерживать дух добрососедства, дружбы, товарищества и партнерства.

Взаимовыгодное сотрудничество

В апреле 2019 года Китай и Лаос подписали план действий по совместному созданию сообщества с общим будущим. С тех пор были достигнуты плодотворные результаты сотрудничества, ярким примером чему является Китайско-Лаосская железная дорога.

Си Цзиньпин заявил президенту Лаоса, что Китай будет поощрять увеличение инвестиций китайских предприятий в Лаос, способствовать выходу на китайский рынок большего количества высококачественной лаосской продукции и продолжать оказывать помощь лаосской стороне для облегчения текущих трудностей, с которыми она сталкивается.

Он добавил, что обе стороны должны продолжать расширять обмены и сотрудничество в области науки и техники, образования, культуры, туризма, здравоохранения, молодежной культуры и в других областях, а также укреплять связи между людьми.

В настоящее время Китай стал вторым по величине торговым партнером Лаоса и страной с наибольшим объемом прямых иностранных инвестиций в Лаос.

По данным Министерства иностранных дел Китая, по состоянию на февраль 2022 года Китай вложил в Лаос в общей сложности 13,27 млрд долларов США различных видов инвестиций. В рамках своих возможностей Китай оказывает Лаосу поддержку в виде безвозмездной помощи, беспроцентных или льготных займов в таких областях, как материально-техническое обеспечение, полная помощь в осуществлении проектов, профессиональная подготовка персонала и техническая поддержка.

Китай как главная опора

Си Цзиньпин отметил, что Китай готов углублять координацию и сотрудничество с лаосской стороной в рамках проекта сотрудничества в бассейне реки Ланьцан-Меконг и сотрудничества Китая со странами АСЕАН, продвигать общие ценности человечества и совместно поддерживать мир, стабильность, развитие и процветание во всем мире.

Г-н Тхонглун заявил, что в условиях сложных изменений, происходящих в мире, Китай является главной опорой для поддержания мира и стабильности во всем мире и способствует общему развитию и построению сообщества с общим будущим.