CGTN: Китай и Пакистан обещают придать новый импульс всестороннему партнерству

Китай и Пакистан пообещали приложить совместные усилия для придания нового импульса взаимодействию между странами и укрепления всестороннего стратегического партнерства.

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом заявил, что Пакистан всегда имел высокий приоритет в политике добрососедства Китая. Г-н Шариф стал одним из первых иностранных лидеров, приглашенных в Пекин после 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК). Для премьер-министра Пакистана поездка в Китай также стала первой с момента его вступления в должность в апреле.

Г-н Шариф заявил, что его визит является «свидетельством глубокой, несгибаемой дружбы» между Пакистаном и Китаем, добавив, что углубление всеобщего стратегического партнерства Пакистана с Китаем является фундаментальным элементом внешней политики и национального консенсуса Пакистана.

Китай предлагает новые возможности

Си Цзиньпин заявил г-ну Шарифу, что Китай продолжит развивать свою фундаментальную политику открытости и обеспечивать Пакистан и другие страны результатами непрерывного развития.

По его словам, обе стороны должны полноценно использовать возможности совместного комитета по сотрудничеству Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), с большей эффективностью развивать КПЭК и сделать КПЭК эталоном высококачественного сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс и один путь».

Отметив, что КПЭК оказал глубокое влияние на социально- экономическое развитие Пакистана, г-н Шариф заявил, что Пакистан готов продолжать взаимодействие с Китаем с целью дальнейшего развития высококачественного партнерства в рамках инициативы «Один пояс и один путь».

Будучи флагманской программой инициативы «Один пояс и один путь», КПЭК стал важнейшим достижением Китайско-пакистанского сотрудничества. Программа эффективно ускорила экономическое развитие, улучшила условия жизни населения и привела к положительным социально-экономическим изменениям в Пакистане. Недавно проведенное одиннадцатое совещание Совместного комитета по сотрудничеству КПЭК прошло успешно. В отношении будущего развития КПЭК было достигнуто множество общих договоренностей.

Обе стороны также договорились о расширении сотрудничества в таких областях, как цифровая экономика, электронная торговля, фотоэлектрические и другие новые энергетические технологии, а также о развитии сотрудничества в области сельского хозяйства, науки, техники и народного благосостояния.

Китай является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Пакистана, основным экспортером и вторым по величине импортером на протяжении шести фискальных лет подряд, начиная с 2015 года.

В прошлом году объем торговли между Китаем и Пакистаном достиг 27,82 млрд долларов США, увеличившись на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем китайского экспорта в Пакистан составил 24,23 млрд долларов США, что на 57,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как объем импорта из Пакистана составил 3,59 млрд долларов США, что на 68,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Главного таможенного управления.

Совместное развитие глобального управления

По словам Си Цзиньпина, Китай намерен сотрудничать с Пакистаном в продвижении «Инициативы глобального развития» (GDI) и «Инициативы глобальной безопасности» (GSI), а также развивать систему глобального экономического управления, делая ее более справедливой, равноправной и инклюзивной для блага всех.

GDI и GSI, предложенные Си Цзиньпином в 2021 и 2022 годах соответственно, направлены на преодоление ограниченного восприятия, способствующего росту деглобализации, популизма и ксенофобии, которые в свою очередь рискуют помешать глобальному управлению развитием и безопасностью.

Инициатива GDI подразумевает актуализацию и ускорение в осуществлении Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и стремление к глобальному развитию, а инициатива GSI предлагает новый взгляд на управление глобальной безопасностью, отвечая на вопросы о необходимых миру концепциях и способах достижения комплексной и устойчивой безопасности.

Г-н Шариф заявил о полной поддержке данных инициатив, добавив, что его страна продолжит укреплять связи с Китаем по международным и региональным вопросам с целью внесения позитивного вклада в обеспечение всеобщего мира и развития.

Премьер-министр Пакистана также подтвердил твердую приверженность своей страны политике одного Китая и выразил полную поддержку позиции Китая по вопросам, касающимся основных интересов страны, включая Тайвань, Синьцзян и Гонконг.

Он добавил, что дружба между Пакистаном и Китаем непоколебима, и Пакистан продолжит всеобъемлюще поддерживать Китай.

Страны опубликовали совместное заявление, в котором подчеркивается взаимная поддержка по вопросам, касающимся основных интересов обеих сторон, ключевой роли различных механизмов двустороннего сотрудничества в углублении стратегической коммуникации и взаимодействия в сферах сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, ИТ и социально-экономического развития в рамках КПЭК.

Стороны также подписали ряд соглашений, охватывающих, в частности, двустороннее сотрудничество в областях электронной торговли, цифровой экономики, экспорта сельскохозяйственной продукции, финансового сотрудничества, охраны культурных ценностей и инфраструктуры.