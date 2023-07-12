CGTN: Китай и Соломоновы острова заключили всеобъемлющее стратегическое партнерство

Во время визита лидера тихоокеанского государства в Пекин в целях укрепления двусторонних отношений Китай и Соломоновы Острова объявили о создании всестороннего стратегического партнерства с «взаимным уважением и совместным развитием в новую эпоху».

Как заявил в понедельник днем председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Соломоновых островов Манассехом Согаваре, с момента установления дипломатических отношений между двумя странами их дружественное сотрудничество, несмотря на относительно позднее начало, стало задавать тон в отношениях между Китаем и другими островными государствами Тихоокеанского региона.

Соломоновы Острова установили дипломатические отношения с Китаем в 2019 году после разрыва связей с регионом Тайвань, официально признав принцип единого Китая наряду с более чем 180 странами мира.

Успешно развивающиеся проекты сотрудничества

По словам Си Цзиньпина, сотрудничество между двумя сторонами является парадигмой единства, сотрудничества и общего развития для государств различного размера, а также для развивающихся стран.

«Китай готов расширять стратегическую коммуникацию и углублять сотрудничество в различных областях с Соломоновыми Островами, чтобы обеспечить устойчивое развитие двусторонних отношений и приносить больше пользы народам двух стран», — заявил Си Цзиньпин.

Согласно официальным данным, Китай является крупнейшим торговым партнером этого тихоокеанского государства, общий объем торговли с которым в 2022 году составил 498 млн долларов. Экспорт товаров с Соломоновых островов в Китай составляет две трети всего объема экспорта страны.

Председатель КНР добавил, что страна стремится обеспечить развитие и долгосрочную стабильность островного государства, а также готова делиться возможностями в сфере развития, открывающимися благодаря китайской модернизации, углублять синергию между инициативой «Один пояс, один путь» и Стратегией развития Соломоновых островов на период до 2035 года, расширять практическое сотрудничество в различных областях и наращивать импорт товаров с Соломоновых островов.

«Китай поощряет все больше китайских предприятий инвестировать и вести бизнес на Соломоновых островах, и продолжит оказывать экономическую и техническую помощь этой стране без выдвижения каких-либо политических условий», — завил Си Цзиньпин. Он призвал обе стороны к расширению дружественных обменов в таких областях, как здравоохранение и образование, а также заявил, что Китай поддерживает Соломоновы острова в проведении XVII Тихоокеанских игр.

«Взаимное уважение суверенитета»

В ходе переговоров Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай полностью уважает суверенитет и независимость тихоокеанских островных государств, а также поддерживает равенство всех стран — как больших, так и малых.

Китай полностью уважает волю тихоокеанских островных государств и придерживается принципов проведения широких консультаций, внесения совместного вклада, получения общих благ и взаимовыгодных результатов. Китай полностью уважает культурные традиции тихоокеанских островных государств и придерживается принципов гармонии в многообразии и общей красоте различных культур. По словам Си Цзиньпина, Китай полностью уважает единство и самодостаточность тихоокеанских островных государств и поддерживает их в реализации Стратегии для «Голубого тихоокеанского континента» на период до 2050 года, чтобы внести вклад в построение мирного, гармоничного, безопасного, инклюзивного и процветающего голубого тихоокеанского региона.

Он также высоко ценит твердую приверженность Соломоновых Островов принципу единого Китая, поддерживает Соломоновы Острова в защите их национального суверенитета, безопасности и интересов развития, а также поддерживает путь развития, который выбрала сама страна.

Си Цзиньпин отметил, что Китай стремится к правильному ведению собственных дел и всегда будет созидателем мира во всем мире, участником глобального развития и защитником международного порядка.

По словам Си Цзиньпина, Китай понимает, что тихоокеанские островные государства сталкиваются с серьезными проблемами из-за изменения климата, и готов к расширению обменов и сотрудничества с ними в таких областях, как метеорологические услуги, предотвращение стихийных бедствий и смягчение их последствий, а также экологически чистая энергетика, чтобы помочь этим государствам в реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Он также заявил, что Китай готов укреплять координацию и сотрудничество с Соломоновыми Островами, поддерживать подлинный мультилатерализм, защищать международную справедливость, совместно противостоять «менталитету холодной войны» и гегемонизму, а также обеспечивать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

М. Согаваре отметил, что решение об установлении дипломатических отношений с Китаем было правильным выбором, и заявил, что в двусторонних отношениях были достигнуты плодотворные результаты, а Китай стал крупнейшим партнером Соломоновых Островов в области инфраструктурных проектов и надежным партнером страны в области развития.

По словам М. Согаваре, Соломоновы Острова твердо придерживаются принципа единого Китая и готовы с ним поддерживать тесные контакты на высоком уровне, расширять обмены и сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, культуры и на субнациональных уровнях, а также совместно реагировать на глобальные вызовы, такие как изменение климата. Он добавил, что страна выступает против любых действий, которые направлены против развития Китая или имеют своей целью сдерживать это развитие.