CGTN: Китай предлагает решения для устранения пробелов в мировой безопасности и развитии

Вопросы развития и безопасности касаются всех стран, и сейчас их обеспечению препятствуют случающиеся раз в столетия глобальные изменения, переплетающиеся с беспрецедентной пандемией.

В узбекском городе Cамарканд с 15 по 16 сентября проходит очный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором участвуют страны-члены организации, а также многочисленные страны-наблюдатели и партнеры по диалогу. Саммит служит примером того, как страны могут лучше взаимодействовать друг с другом в свете глобальных проблем.

В соответствии с концепцией сообщества единой судьбы председатель КНР Си Цзиньпин предложил ряд инициатив в области глобального развития и безопасности, воспользовавшись китайской мудростью и сделав вклад в решение насущных проблем, стоящих перед человечеством. Его предложения получили высокую оценку со стороны международного сообщества, не в последнюю очередь стран ШОС.

Общая безопасность, развитие для всех

В апреле на Боаоском Азиатском Форуме глава КНР выдвинул глобальную инициативу в сфере обеспечения безопасности, в которой безопасность рассматривается в качестве руководящего принципа, взаимное уважение — в качестве основополагающей потребности, неделимая безопасность — в качестве важного принципа, и создание сообщества безопасности — в качестве долгосрочной цели. Все это послужит формированию нового типа безопасности, который заменит конфронтацию, блоковую политику и конкуренцию на диалог, партнерство и взаимовыгодное сотрудничество.

В ходе своих двусторонних встреч с мировыми лидерами в Самарканде китайский лидер вновь подчеркнул, что страны должны поддерживать друг друга в вопросах, касающихся суверенитета, независимости, территориальной целостности и других ключевых интересов.

Си Цзиньпин также настоятельно призвал к усилиям по защите интересов безопасности региона, а также общих интересов развивающихся стран и развивающихся рынков в ходе своего разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что Китаю и России необходимо укреплять координацию в рамках многосторонних механизмов, включая ШОС, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и БРИКС, в целях укрепления солидарности и взаимного доверия между различными сторонами.

«С учетом происходящих в мире перемен, нынешнего времени и исторического опыта, Китай будет работать вместе с Россией, чтобы, будучи крупными странами, брать на себя лидирующие роли в вопросе обеспечения стабильности в охваченном переменами мире», — заявил Си Цзиньпин в ходе разговора с Путиным.

В рамках общих прений на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году Си Цзиньпин выдвинул глобальную инициативу в сфере развития, в которой особое внимание уделяется открытости, координации и обмену опытом.

В ходе своих двусторонних встреч в Самарканде Си Цзиньпин неоднократно заявлял о готовности Китая расширять сотрудничество с другими странами и укреплять взаимодействие между соответствующими стратегиями развития в целях содействия общему развитию и процветанию.

В ходе переговоров руководители одобрили инициативы китайского лидера в сфере безопасности и развития. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в четверг заявил, что обе эти инициативы, по его мнению, могут внести важный вклад в содействие поддержанию мира и развития во всем мире, а президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что эти инициативы способствуют достижению целей ООН в области устойчивого развития.

Стремление к лучшему будущему

В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном, а также между Китаем и Узбекистаном. В среду и четверг председатель Си Цзиньпин посетил обе страны, подняв двусторонние связи на новый уровень.

Как Узбекистан, так и Казахстан являются частью древнего шелкового пути, связывавшего Азию и Европу. Теперь же предложенная Си Цзиньпином инициатива «Один пояс и один путь» укрепила дух единства на евразийском континенте, еще больше сблизив членов ШОС.

В 2021 году объем импорта и экспорта товаров между Китаем и Казахстаном составил 25,25 млрд долл. США, что на 17,6% больше показателей предыдущего года, а объем торговли между Китаем и Узбекистаном в 2021 году составил 8,05 млрд долл. США, что на 21,6% больше, чем в 2020 году. Эти данные свидетельствуют о том, что двустороннее сотрудничество выдержало испытание пандемией и демонстрирует высокую устойчивость.

В среду Си Цзиньпин заявил во время беседы с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, что непоколебимая дружба между Китаем и Казахстаном будет способствовать развитию позитивных и прогрессивных сил и построению сообщества с общим будущим для человечества.

Токаев назвал визит Си Цзиньпина новой вехой в истории казахстано-китайских отношений, добавив, что инициатива «Один пояс и один путь» стала важной движущей силой построения сообщества единой судьбы человечества.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг назвал государственный визит китайского президента «историческим», заявив, что он поможет укрепить традиционную дружбу между двумя странами, наметить курс будущего сотрудничества и вывести двустороннее партнерство на новый уровень, характеризующийся новой энергией и новыми перспективами.

Си Цзиньпин также отметил, что Китай и страны Центральной Азии имеют общее будущее и глубокую заинтересованность в безопасности и стабильности друг друга, и призвал приложить усилия для создания более справедливой и равноправной международной системы управления в ходе переговоров с лидерами других стран.