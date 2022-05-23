CGTN: Китай призвал страны БРИКС к единству для обеспечения всеобщей безопасности

Китай призвал пять стран БРИКС к единству и совместным усилиям, направленным на отказ от блоковой конфронтации и создание глобального сообщества всеобщей безопасности.

БРИКС — аббревиатура, обозначающая пять основных развивающихся стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку.

Выступая с видеообращением на открытии встречи министров иностранных дел стран БРИКС, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны привнести стабильность и позитивную энергию в международные отношения в период турбулентности и трансформаций.

Встреча проходила на фоне затянувшейся пандемии COVID-19 и российско-украинского конфликта, который длится уже почти три месяца.

Си Цзиньпин предостерег от стремления к собственной безопасности за счет других.

Отметив, что в международной ситуации усиливаются «факторы нестабильности, неопределенности и угроз безопасности», председатель Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны укреплять политическое взаимное доверие и сотрудничество в области безопасности, поддерживать тесную связь и координацию по основным международным и региональным вопросам, учитывать коренные интересы и основные проблемы друг друга и уважать суверенитет, безопасность и интересы развития друг друга.

«И история, и реальность свидетельствуют о том, что стремление к собственной безопасности за счет безопасности других только создает новую напряженность и риски», — подчеркнул Си Цзиньпин.

По его словам, страны БРИКС, которые он охарактеризовал как «позитивную, вдохновляющую и конструктивную силу» в международном сообществе, должны противостоять гегемонизму и политике силы, отказаться от менталитета холодной войны и блоковой конфронтации и совместно работать над созданием глобального сообщества всеобщей безопасности.

Си Цзиньпин напомнил о выдвинутой им в прошлом месяце Глобальной инициативе по безопасности (ГИБ), призывающей к созданию всеобщей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и к совместным усилиям по поддержанию мира и безопасности во всем мире.

ГИБ призывает отказаться от менталитета холодной войны, односторонности, групповой политики и блоковой конфронтации.

Она призывает серьезно относиться к законным проблемам безопасности всех стран, отстаивать принцип неделимой безопасности и выступать против стремления к собственной безопасности ценой безопасности других.

В этом году очередь Китая председательствовать в БРИКС. В четверг Китайский государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И председательствовал на встрече министров иностранных дел стран БРИКС, которая прошла по видеосвязи и в которой участвовали министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор (Naledi Pandor), министр иностранных дел Бразилии Карлос Франка (Carlos Franca), министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар (Subrahmanyam Jaishankar).

Дипломаты обменялись мнениями по вопросам, касающимся Украины и Афганистана.

Несмотря на рост нестабильности, неопределенности и угроз безопасности, «мир и развитие остаются неизменной темой нашего времени, неизменным остается стремление людей в разных странах к лучшей жизни, неизменной остается историческая миссия международного сообщества, заключающаяся в обеспечении солидарности и взаимовыгодного сотрудничества», — заявил Си Цзиньпин в своем обращении.

По его словам, развитие является общей задачей для новых рынков и развивающихся стран, и сейчас как никогда важно для новых рынков и развивающихся стран укреплять солидарность и сотрудничество.

Он призвал страны БРИКС к участию в диалоге и обменах с большим числом новых рынков и развивающихся стран в целях укрепления взаимопонимания и доверия, усиления сотрудничества и дальнейшего сближения интересов, чтобы сделать долю сотрудничества больше, а силу прогресса — сильнее.

Ван отметил, что все стороны должны углублять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, стремиться к силе через единство и демонстрировать дальнейшую открытость и инклюзивность.

Все стороны согласились полностью реализовать Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, принести больше пользы народам развивающихся стран и способствовать построению сообщества с общим будущим для всего человечества.

На пять стран БРИКС приходится более 26% земной суши, 42% мирового населения и около четверти мирового валового внутреннего продукта (ВВП).

Дипломаты заявили о своей поддержке процесса расширения состава БРИКС и указали, что по этому вопросу будут проведены дальнейшие обсуждения.