CGTN: Китай продолжит наращивать усилия по защите от стихийных бедствий

Общество
13 ноября 2023

В связи с наводнениями и геологическими бедствиями, вызванными сильными дождями, от которых в конце июля – начале августа пострадали Пекин, провинция Хэбэй и некоторые другие регионы страны, Китай заявил, что продолжит придерживаться подхода, ориентированного на интересы людей, и ускорит совершенствование мер по защите от стихийных бедствий, смягчению их последствий и оказанию помощи попавшим в беду.

В пятницу председатель КНР Си Цзиньпин посетил пострадавшие от наводнения летом этого года районы Пекина и провинции Хэбэй, где проинспектировал ход восстановительных работ после наводнения. В связи с приближением зимы на севере Китая Си Цзиньпин призвал удвоить усилия по устранению недостатков в системе безопасности и укреплению слабых мест, а также ускорить процесс совершенствования системных мер по защите от наводнений и управлению чрезвычайными ситуациями.

На встрече с учащимися школы в Ментоугу (Mentougou) на западе Пекина, ставшей временным убежищем во время наводнения, Си Цзиньпин сказал, что рад видеть их улыбающиеся лица после того, как они смогли вовремя вернуться к занятиям. Он призвал активизировать работу по обучению детей правилам безопасности, чтобы повысить уровень их информированности.

Затем председатель КНР, являющийся также генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, встретился с членами семей жертв наводнения и выразил им свои соболезнования. Он также поговорил с рядовыми членами и кадровыми работниками партийных организаций, принимавшими участие в мероприятиях по защите от наводнений и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Наращивание усилий по защите от стихийных бедствий

В конце того же дня Си Цзиньпин посетил деревню в районе Мяофэншань, где осмотрел работы по укреплению местной инфраструктуры.

«После крупных наводнений необходимо масштабное строительство и благоустройство наряду со значительным совершенствованием объектов водного хозяйства и противопаводковых сооружений», — заявил Си Цзиньпин местным руководителям, призвав интегрировать восстановление после стихийного бедствия и качественное развитие.

Он также указал на важность применения научного подхода, отметив, в частности, что в процессе реконструкции следует также проводить работы по возрождению сельских районов и реализации концепции «экологической цивилизации», чтобы добиться комплексного улучшения в области защиты от стихийных бедствий, смягчения их последствий и оказания помощи людям.

Была также подчеркнута необходимость совершенствования систем управления чрезвычайными ситуациями на низовом уровне как в городских, так и в сельских районах с целью обеспечения возможностей самоспасения и взаимопомощи.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

Huawei продвигает решения 5G для Индустрии 4.0, помогая дигитализации промышленности 

Мир

Mindray расширяет портфель сердечных биомаркеров передовыми анализами hs-cTnI и NT-proBNP

Мир

Huawei наградила победителей конкурса по точной настройке и применению ИИ Wukong-Huahua

Общество

Шестая Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) готова к встрече со всем миром