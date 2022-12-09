CGTN: Китай провожает товарища Цзян Цзэминя, объединяя силы для движения вперед

Китайский народ скорбит о кончине бывшего лидера Китая Цзяна Цзэминя (Jiang Zemin), который скончался 30 ноября в Шанхае в возрасте 96 лет.

Во вторник утром, во время торжественного траурного собрания его памяти, люди по всей стране почтили память покойного трехминутным молчанием.

Выступая на траурном собрании в Доме народных собраний в Пекине во вторник председатель КНР Си Цзиньпин заявил: «Мы высоко ценим товарища Цзян Цзэминя и бережно храним память о нем, потому что он отдал все свои силы китайскому народу, отдал всю свою жизнь борьбе за национальную независимость, народное освобождение, богатство и могущество государства и счастье народа».

Длинная и славная жизнь Цзяна Цзэминя

В своей траурной речи Си Цзиньпин высоко оценил жизнь Цзяна, заявив, что великие достижения партии и страны за 13 лет, прошедших после четвертого пленума ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) 13-го созыва, неразрывно связаны с великим талантом товарища Цзяна, его ключевой ролью и исключительным искусством политического руководства как марксиста и государственного деятеля.

Си Цзиньпин отметил, что в условиях сложной обстановки за рубежом и внутри страны именно товарищ Цзян возглавил центральное коллективное руководство КПК, чтобы объединить партию и китайский народ всех этнических групп для непоколебимой поддержки и развития социализма с китайской спецификой.

По словам Си Цзиньпина, Цзян Цзэминь не только добился больших успехов в руководстве модернизацией национальной обороны и вооруженных сил, но и объединил мудрость всей партии, чтобы сформулировать теорию тройного представительства.

Теория тройного представительства гласит, что партия всегда представляет требования развития передовых производительных сил Китая и ориентируется на передовую культуру Китая и фундаментальные интересы максимального большинства китайского народа.

Си Цзиньпин подчеркнул выдающийся вклад этой теории, сказав, что она дает ответы на вопрос о том, что такое социализм, и как его строить, а также творчески решает вопрос о том, какую партию строить и как ее строить. «Она углубила понимание правил развития дела социализма с китайской спецификой и укрепления партийного строительства в новых условиях», — сказал он.

Си Цзиньпин также высоко оценил вклад товарища Цзяна в руководство страной во время ряда международных чрезвычайных ситуаций, касавшихся суверенитета и безопасности Китая, в преодоление трудностей и рисков, возникавших в политической и экономической сферах, а также в результате стихийных бедствий, а также, в частности, в успешное преодоление последствий азиатского финансового кризиса и полный успех в ликвидации последствий наводнения 1998 года.

По словам Си Цзиньпина, Цзян Цзэминь гарантировал, что великий корабль реформ, открытости и социалистической модернизации Китая движется вперед по правильному пути.

Соболезнования со всего Китая и из-за рубежа

Вскоре после объявления о кончине Цзяна Цзэминя сотни букетов цветов можно было увидеть в важных местах жизни покойного китайского лидера.

Цветы были возложены на пороге резиденции Цзяна в его родном городе Янчжоу, провинция Цзянсу, а также на площади перед Шанхайским университетом транспорта, в котором он учился.

В понедельник представители всех слоев пекинского общества выстроились вдоль улиц, чтобы проводить товарища Цзяна, выражая глубокую скорбь, когда катафалк направлялся из Главного госпиталя Народно-освободительной армии Китая на революционное кладбище Бабаошань.

В Специальном административном районе Гонконг (САРГ) и в САР Макао представители всех слоев общества пришли в Отделы взаимодействия обоих САР, чтобы выразить свои соболезнования.

Председатель китайской партии Гоминьдан Эрик Чу (Eric Chu), а также тайваньские соотечественники на материке выразили свои соболезнования в связи с кончиной товарища Цзяна.

Руководители многих стран и международных организаций также выразили президенту Си Цзиньпину свои глубокие соболезнования по телефону, в письмах и другими способами в связи с кончиной Цзяна Цзэмина.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Antonio Guterres) заявил, что товарищ Цзян решительно выступал за участие Китая в международных делах, способствовал большому экономическому прогрессу Китая и его успешному вступлению во Всемирную торговую организацию, а также руководил проведением в Китае знаменательной четвертой Всемирной конференции по положению женщин.

От скорби к конструктивным действиям

Отметив, что смерть Цзяна Цзэмина является невосполнимой потерей для партии, армии и китайского народа всех национальностей, Си Цзиньпин призвал всю партию, всех военных и население всех этнических групп обратить скорбь в силу, развивать наследие товарища Цзяна и выражать свое горе конкретными действиями.

Он призвал страну извлечь уроки из революционного духа Цзяна Цзэмина и сплотиться, чтобы построить современную социалистическую страну во всех отношениях и способствовать великому возрождению китайской нации на всех фронтах.

«Народ является основополагающей силой, определяющей будущее нашей партии и страны», — заявил Си Цзиньпин, подчеркнув необходимость всегда ставить людей во главу угла. Он также назвал реформы и открытость важнейшим шагом, определяющим будущее и судьбу современного Китая.

«Развитие Китая невозможно без остального мира, а мир также нуждается в Китае для процветания», — заявил китайский лидер, добавив, что страна сохранит приверженность делу мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды, а также будет работать над построением нового типа международных отношений и человеческого сообщества с общим будущим.