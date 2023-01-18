Клиническими испытаниями и реальными данными доказана безопасность и эффективность произведенных в Китае вакцин против COVID-19. Эти вакцины помогают спасать людей в Китае и по всему миру, что является неоспоримым достижением и не может быть оспорено отрицателями.

Различные варианты

Китай является единственной страной, в которой вакцины против COVID-19 разрабатываются с помощью разных технических подходов — они работают по-разному.

В дополнение к мРНК-вакцинам, которые используют новую технологию, как продукт Pfizer Inc., люди также могут выбирать хорошо протестированные традиционные инактивированные вакцины, которые оказались популярными в Китае при борьбе с вирусом.

Китайские компании также разработали вирусные векторные вакцины и субъединичные вакцины на основе белка, чтобы предоставить людям больше вариантов для выбора.

Помимо механизма действия, китайские вакцины также бывают разных форм — в виде прививок, ингаляторов и назальных спреев — на случай, если вы предпочитаете одну из них.

В общей сложности в настоящее время в Китае доступно 13 типов вакцин.

Безопасность прежде всего

«Китай всегда уделяет первостепенное внимание безопасности вакцин, — заявил на очередной пресс-конференции в пятницу пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Ван Ваньбинь. — Вакцины китайского производства имеют хорошие показатели безопасности при общем низком уровне побочных эффектов».

Китайскими вакцинами были привиты миллиарды людей, что является неопровержимым доказательством их безопасности. По состоянию на 12 января больше чем 1,3 млрд человек в Китае получили более 3,4 млрд доз вакцин, причем более 241 млн из них являются старше 60 лет.

Согласно статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, с 15 декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года на материковой части Китая было зарегистрировано 188 случаев тяжелых побочных реакций после использования в общей сложности 265 млн доз вакцин против COVID-19 — вероятность возникновения побочных реакций составляет 0,07 на 100 000 доз. Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР назвал эту вероятность «крайне маленькой».

Три китайских вакцины включены в список препаратов для экстренного использования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). CoronaVac от компании Sinovac является единственной в списке вакциной, рекомендуемой для детей в возрасте от трех до четырех лет. В августе 2022 года вакцина CoronaVac была одобрена для шестимесячных детей регулирующими органами в Чили и китайском Гонконге.

Надежная эффективность

Чтобы вакцина получила одобрение правительства в Китае, по закону ей необходимо пройти клинические испытания, в ходе которых должна быть научно доказана ее эффективность. Многие китайские вакцины, такие как продукты от компаний Sinopharm и Sinovac, были протестированы среди разных рас людей.

В III фазе испытаний CoronaVac в Турции, в которой приняли участие более 10 000 человек, эффективность двух доз этой вакцины составила 83,5%. По мнению исследователей, вакцина «обладает высокой эффективностью с хорошим профилем безопасности и переносимости».

По данным ВОЗ, III фаза крупного испытания вакцины Sinopharm среди нескольких стран также продемонстрировала эффективность против госпитализации на уровне 79%, что является достаточно высоким показателем для получения рекомендаций со стороны организации.

Когда в мае 2021 года ВОЗ указала в списке препаратов для экстренного использования первую китайскую вакцину, глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что они включили этот продукт из-за его «безопасности, эффективности и качества».

По сравнению с другими вакцинами, выпускающимися в то время компаниями Moderna и Pfizer, инактивированная вакцина из Китая имела преимущество: ее можно хранить и транспортировать в стандартном холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия. Эта особенность делает ее очень ценной для развивающихся стран, не располагающих надлежащими возможностями для транспортировки и хранения большого количества вакцин при низких температурах.

Помощь всему миру

Китай пожертвовал и экспортировал большое количество своих вакцин против COVID-19, выполняя свои международные обязательства, особенно тогда, когда некоторые из наиболее развитых стран складировали вакцины для собственного народа.

Согласно данным аналитики Airfinity, к концу марта 2021 года США и Великобритания почти не экспортировали вакцины из своих запасов. В мае 2021 года Эммануэль Макрон, президент Франции — союзника США — призвал Соединенные Штаты снять ограничения на экспорт ингредиентов и вакцин против COVID-19, когда более половины американцев получили хотя бы одну дозу.

Больше чем 120 стран и международных организаций получили более 2,2 млрд доз вакцин китайского производства. Китайские вакцины использовали люди из более чем 100 стран, в их числе лидеры более 30 государств.

Китайские вакцины являются ценным достижением страны в борьбе против COVID-19, и они также принесли пользу людям во многих других странах. Данный вклад не стоит дискредитировать или искажать.