CGTN: Китайский «Город будущего» Сюнъань и его инновационный рост

Многочисленные строящиеся небоскребы, наполненные зеленью современные окрестности с беспилотными автобусами, курсирующими по новым асфальтированным дорогам — вот лишь немногие показатели, отражающие рост нового района Сюнъань в провинции Хэбэй на севере Китая.

Новый район Сюнъань — высококлассный и экологически чистый современный мегаполис с высокотехнологичной инфраструктурой — можно назвать одним из амбициозных проектов Китая. Новый район настолько развит, что никто не поверил бы, что все в этом городе мечты построено с нуля всего за шесть лет.

Расположенный в 105 километрах как от столицы, Пекина, так и от прибрежного мегаполисаТяньцзинь, Сюнъань должен ослабить нагрузку на Пекин согласно концепции «скоординированного регионального развития» региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. Предполагается, что город будет сопоставим со специальной экономической зоной Шэньчжэня и новым районом Пудун в Шанхае.

В среду Председатель Си Цзиньпин совершил инспекционную поездку в этот город, при этом дорога высокоскоростным поездом заняла один час. Он высоко оценил «важные поэтапные результаты», призывая к непрерывному высококачественному развитию города, включающему новаторство, высокий уровень цифровизации, низкий уровень углеродных выбросов и благоприятную для жителей среду.

Инновационный центр

Сюнъань развивается полностью в цифровом формате по мере своего качественного развития с применением научно-технических инноваций.

Одним из примеров являются беспилотные автобусы, которые в настоящее время проходят испытания. Повышая эффективность транспортной сети, транспортные средства могут не только распознавать светофоры и дорожные знаки, но и снижать скорость или останавливаться при появлении препятствий.

В городе также находится 153 км «цифровых дорог», где датчики на опорах фонарей могут контролировать количество и скорость транспортных средств для снижения пробок. «Строительство умного города… послужит примером планирования и управления будущими городами, — заявил председатель Китайского общества автомагистралей и транспорта Вен Мэнгён.

Во время своей поездки Председатель Си Цзиньпин подчеркнул важность «плодородной почвы для внедрения инноваций и создания дополнительных бизнес предприятий».

Китайский лидер также призвал к разработке принципиально новых стратегий и мер в области реформ и открытости, а также перспективных инновационных проектов в этой области.

С тех пор как Китай объявил о планах по созданию этого города в 2017 году,Новый район Сюнъань освоил инвестиции в объеме более 510 млрд юаней (около 74 млрд долларов). В частности, государственные предприятия Китая создали более 140 дочерних предприятий и филиалов, специализирующихся на таких отраслях, как информационные технологии, современные естественные науки, биотехнологии и новые материалы.

Город для людей

«Сюнъань — молодой город с огромным потенциалом», — заявил Чжао Цань, сотрудник компании Hebei Xiongan Urban Construction Co., Ltd. Бывший житель Пекина решил поселиться в Сюнъань со своей женой.

Чжао входит в число сотен тысяч молодых талантов, привлеченных в город благодаря его благоприятной политике, дружественным общественным услугам и «зеленой» среде жизни.

Во время поездки в среду Си Цзиньпин посетил жилую общину, в которой проживают более 5 тысяч переселенцев, и подчеркнул важность обеспечения хорошего образа жизни переселенцев и удовлетворительной работы.

Си Цзиньпин отметил, что поощрение равного доступа к базовым государственным услугам имеет решающее значение для построения городского типа, пригодного для жизни и способствующего осуществлению бизнеса.

По мнению экспертов, развитие Нового района Сюнъань является парадигмой модернизации Китая, имеющей историческое значение.

«Прежде всего идет полный научный план, за которым следует всеобщая система поддержки новаторских движений. Город рождается в качестве основы для собственных технологических прорывов, — заявил Конг И, декан Школы марксизма при Университете финансов и экономики Цинхуа.

Он не только отражает то, где основана экономическая мощь Китая, но и будет играть образцовую роль в мире, демонстрируя, что китайский способ модернизации основан не только на экономическом росте, но и на всеобъемлющей модели развития».