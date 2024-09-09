CGTN: модернизация Китая и Африки — новая глава построения сообщества с общим будущим  

Железная дорога Танзания-Замбия (ТАНЗАМ) протяженностью 1860 км от Дар-эс-Салама в Танзании до Нью-Капири-Мпоши в Замбии служит напоминанием о давних отношениях между Китаем и Танзанией.

За 48 лет эксплуатации железная дорога перевезла более 30 миллионов тонн грузов и более 40 миллионов пассажиров, став жизненно важной артерией, обеспечивающей экономическое функционирование и развитие Танзании, Замбии и прилегающих районов.

В среду лидеры трех стран совместно стали свидетелями подписания меморандума о взаимопонимании по проекту оживления железной дороги ТАНЗАМ, направленного на дальнейшее улучшение железнодорожно-морской сети комбинированных перевозок в Восточной Африке.

В новую эпоху Китай продолжает создавать для африканских стран новые возможности и остается приверженцем общего курса взаимного доверия, взаимной выгоды, взаимного обучения и взаимной помощи в рамках развития китайско-африканских отношений.

Выступая с основным докладом на церемонии открытия саммита 2024 года Форума по китайско-африканскому сотрудничеству (FOCAC) в четверг, председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал совместное укрепление и повышение устойчивости Китая и Африки, что приносит ощутимую выгоду китайцам и африканцам и служит восхитительным примером международных отношений нового типа.

Си Цзиньпин объявил, что двусторонние отношения между Китаем и всеми африканскими странами, имеющими дипломатические отношения с Китаем, повысились до уровня стратегических отношений и что в целом характер китайско-африканских отношений достиг уровня нерушимого китайско-африканского сообщества с общим будущим для новой эпохи.

С момента своего создания в 2000 году форум FOCAC постоянно содействует стремительному развитию китайско-африканских отношений, служа ярким примером сотрудничества Юг-Юг и международного сотрудничества с Африкой.

За последние 24 года практическое сотрудничество между Китаем и Африкой принесло плодотворные результаты, а обмены в различных областях стали беспрецедентно активными.

Объем торговли между Китаем и Африкой увеличился с 10,5 млрд долларов США в 2000 году до 282,1 млрд долларов США в 2023 году, что означает увеличение почти в 26 раз. По состоянию на конец 2023 года объем прямых инвестиций Китая в Африку превысил 40 млрд долларов.

При этом стороны сотрудничали в рамках строительства и модернизации почти 100 000 километров автомобильных дорог, более 10 000 километров железных дорог, почти тысячи мостов и сотни портов. Пятьдесят две африканские страны и Комиссия Африканского союза подписали с Китаем документы о сотрудничестве в рамках инициативы «Пояс и путь».

Благодаря помощи Китая строительство нескольких дорог, мостов и портов способствовало развитию транспортной связанности африканского континента. Например, железная дорога нормальной колеи Момбаса-Найроби значительно снизила транспортные расходы и время в пути, способствуя развитию торговли и коммерции. Железная дорога Аддис-Абеба-Джибути соединяет Эфиопию, не имеющую выхода к морю, с портом Джибути, обеспечивая более широкий доступ к международным рынкам.

Стремясь углубить сотрудничество между Китаем и Африкой и возглавить модернизацию Глобального Юга, Си Цзиньпин сказал, что Китай готов работать с Африкой над реализацией в течение следующих трех лет десяти планов действий в рамках партнерства, которые будут охватывать взаимное обучение между цивилизациями, развитие торговли, сотрудничество в рамках промышленных цепочек, связи, совместного развития, здравоохранения, сельского хозяйства и экономического развития, культурных и межличностных обменов, экологии и общей безопасности.

По его словам, Китай расширит доступ на рынок для африканской сельскохозяйственной продукции, расширит экспериментальную зону углубленного торгово-экономического сотрудничества Китая и Африки и реализует в Африке 30 инфраструктурных проектов в области связи.

Он добавил, что Китай направит в Африку 2000 медицинских работников, запустит 20 программ для медицинских учреждений и лечения малярии, а также направит 500 специалистов в сфере сельского хозяйства для укрепления возможностей африканских стран в области здравоохранения и сельского хозяйства.

В новую эпоху Китай и Африка стремятся сформировать более сплоченное сообщество с общим будущим и стать попутчиками на пути к модернизации.

Китай помог Африке в решении проблем развития, таких как отстающая инфраструктура, нехватка продовольствия, нехватка квалифицированных кадров, при этом приход в Африку дал китайским компаниям возможность выхода на новые зарубежные рынки.

Например, в прибрежном регионе Танзании построенный за счет китайских инвестиций завод по производству флоат-стекла Sapphire Float Glass обслуживает местный рынок и экспортирует флоат-стекло в шесть других африканских стран. Ожидается, что после выхода на полную производственную мощность проект, запущенный в сентябре 2023 года, создаст до 1650 непосредственных рабочих мест и 6000 дополнительных рабочих мест. На заводе создано 1012 непосредственных рабочих мест для жителей и 3857 дополнительных рабочих мест.

В области сельского хозяйства за последнее десятилетие Китай создал в Африке 24 демонстрационных центра сельскохозяйственных технологий и внедрил более 300 передовых сельскохозяйственных технологий, повысив урожайность местных культур в среднем на 30-60 процентов и принеся пользу более чем миллиону фермеров по всему континенту.

В настоящее время более 200 китайских предприятий продолжают инвестировать в сельскохозяйственный сектор Африки при суммарном объеме инвестиций свыше 1 млрд долларов. Эти инвестиции охватывают различные области, включая сельскохозяйственные материалы и технику, организацию сельскохозяйственного производства, переработку и сбыт продукции.

«На пути к модернизации ни одна из сторон и стран не должны отставать», — сказал Си Цзиньпин на церемонии открытия саммита FOCAC 2024 года, призвав к совместному ускорению модернизации, которая должна быть справедливой и равноправной, открытой и взаимовыгодной, осуществляться в первую очередь для людей, отвечать принципам многообразия и инклюзивности, защиты экологии и подкрепляться миром и безопасностью.

По его словам, совместное стремление Китая и Африки к модернизации вызовет волну модернизации на Глобальном Юге и откроет новую главу в нашем стремлении к построению сообщества с общим будущим для человечества.