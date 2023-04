CGTN: Почему Китай намерен оказывать помощь нуждающимся странам?

Прошло шестьдесят лет с того момента, когда Китай направил первую группу медицинских бригад в Алжир в 1963 году. С тех пор, по словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китая, более 30 000 медицинских работников, которые оказали медицинские услуги 290 миллионам человек, были направлены в 76 стран и регионов.

«Предоставление медицинской помощи другим странам является важной частью усилий Китая по оказанию иностранной поддержки, – отметил Ванг Венбин (Wang Wenbin) на очередной пресс-конференции 19 апреля. – Это также яркий пример стремления Китая к созданию всемирного сообщества здравоохранения в интересах всего человечества».

Приведя в качестве примера пандемию COVID-19, Ванг Венбин заявил: «Китай направил 37 экспертных групп в 34 страны, предоставил более 2,2 миллиардов доз вакцин против COVID-19 более чем 120 странам и международным организациям».

По его словам, последние шесть десятилетий показали, что предоставление медицинской помощи стало для Китая способом взаимного оказания дружеской поддержки.

Усилия по оказанию внешней помощи

Медицинская помощь является для Китая одной из форм оказания поддержки другим странам с 1950-х годов, когда китайское руководство решило поддержать усилия других развивающихся стран, направленные на развитие и улучшение жизни населения.

К числу других форм относятся финансовая и продовольственная помощь, а также совместные проекты сотрудничества с зарубежными, особенно развивающимися, странами.

Согласно официальному информационному документу под названием China’s International Development Cooperation in the New Era («Международное сотрудничество Китая в сфере развития в новую эпоху»), опубликованному Информационным бюро Государственного совета 10 января 2021 года, с 2013 по 2018 год Китай выделил 270,2 миллиардов юаней (около 39 миллиардов долларов) на цели внешней помощи, из которых 47,3% являются грантами.

В информационном документе также говорится, что Китай оказал чрезвычайную продовольственную помощь более чем 50 странам Азии, Африки и Латинской Америки, что спасло жизни десятков миллионов людей.

Как в старой пословице: «Дайте людям рыбу, и вы накормите их на целый день. Научите их ловить рыбу, и вы накормите их на всю жизнь», Китай пошел дальше, чем простое предоставление денежной помощи, и перешел к проектам сотрудничества, которые помогают укреплять и развивать экономику стран-получателей.

Инициатива «Один пояс и один путь» (BRI) и Фонд содействия сотрудничеству Юг-Юг (SSCAF) служат примерами, свидетельствующими о том, как Китай сотрудничает с другими странами, особенно развивающимися, в области оказания технической помощи и создания инфраструктуры для обеспечения общего развития и процветания.

Что касается SSCAF, в информационном документе говорится, что к концу 2019 года Китай сотрудничал с 14 международными организациями в рамках реализации 82 проектов, охватывающих такие сферы, как сельскохозяйственное развитие, сокращение масштабов нищеты и помощь в торговле.

Дух взаимопомощи и поддержки

Этот год знаменуется 10-летним юбилеем BRI. «За это десятилетие BRI привлекла почти 1 Trillion долларов инвестиций и создала более 3 000 проектов сотрудничества», – заявил член Госсовета Китая и министр иностранных дел Цинь Ган (Qin Gang) на пресс-конференции 7 марта, добавив, что эта инициатива «создала 420 000 рабочих мест и помогла почти 40 миллионам человек преодолеть нищету».

«Настоящая прелесть BRI заключается в духе взаимопомощи, в том, что Китай решил поделиться своим успехом с развивающимися странами», – отметил министр планирования развития и специальных инициатив Пакистана Ахсан Икбал Чаудхари (Ahsan Iqbal Chaudhary) в ходе ежегодной конференции Боаоского Азиатского форума в конце марта.

В ходе Двух сессий этого года Ло Чжаохуэй (Luo Zhaohui), директор ChinaInternational Development Cooperation Agency (CIDCA) (Китайское агенство международного сотрудничества в сфере развития), сообщил репортерам о том, что помощь, которую предоставляет Китай, сродни дружеской поддержке, напомнив, что Китай был в числе первых, кто оказал помощь Турции и Сирии после смертельных февральских землетрясений.

Отметив, что китайский народ и народы других стран имеют общее Destiny, представитель CIDCA Сюй Вэй (Xu Wei) заявил, что крупнейшая в мире развивающаяся страна оказывает посильную помощь другим развивающимся странам в рамках сотрудничества Юг-Юг.

В ходе очередной пресс-конференции 10 апреля, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ванг Венбин заявил, что Китай всегда стремится поддерживать социальное и экономическое развитие развивающихся стран, включая страны Африки.