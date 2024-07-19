Писателя Аурена Хабичева сравнили с Габриэлем Гарсиа Маркесом

Ранее у лауреата престижных литературных премий вышел первый роман

В издательстве «Глагол» вышел роман писателя Аурена Хабичева «Пойди напугай бабушку»

Книга была отмечена рядом международных и национальных литературных премий, а также публиковалась отдельными главами в старейшем литературном журнале «Новый мир»

Аурен Хабичев — лауреат Национальной литературной премии «Лицей» им.А.С. Пушкина и премии от Русского ПЕН-центра. С 2018 года является членом Русского ПЕН-Клуба.

О первой книге писателя высказались многие российские литераторы и публицисты.

Бывший редактор журналов Voque и СНОБ, а ныне популярный блоггер Алексей Беляков в своем телеграмм-канале написал отзыв о книге, сравнив её автора с колумбийским писателем, лауреатом Нобелевской премии Габриэлем Гарсиа Маркесом:

«Шахар – город древний, в горах. Там и происходит все действие. Центральный персонаж – мальчик шести лет по имени Гер, чуть странноватый, с фантазиями. Жители города смотрят чепуху по телевизору и ждут Конца света. Что не мешает им ругаться, изменять, умирать просто так.

В принципе, это наши советские люди, и провинциальный быт вполне узнаваем, только все кругом смещено, будто во сне. Или в фантазиях Гера. Еще и появляются загадочные пришельцы с длинными лицами, которые просто селятся в городе с непонятными целями.

…Это роман Аурена Хабичева «Пойди, напугай бабушку», его первый роман. Автор вполне молодой, но больше всего текст похож на восточный ковер, где пожилая мастерица решила: «Ой, да надоело одно и то же, буду делать, что хочу».

Вы уже поняли, что никакого Шахара не существует. Ничего это не было. Да, в романе, безусловно, есть что-то от Маркеса – прежде всего, степень бытовой убедительности в обстоятельствах мифологических. А поскольку я считаю Маркеса величайшим писателем, ориентир вполне неплохой. И это точно не подражание, не стилизация»

Писатель Алиса Ганиева в ходе интервью с Ауреном Хабичевым для Независимой газеты отметила, что «получилось очень смешно и остроумно» имея ввиду роман «Пойди напугай бабушку»

Андрей Новиков-Ланской, писатель и публицист, комментируя выход романа, сказал: «Проза Аурена Хабичева яркая и самобытная. Она одновременно сочетает в себе комические и глубокие элементы».

Публицист и историк Евгений Понасенков

о творчестве Хабичева написал в своем телеграмм канале: Давно знаю Аурена Хабичева – самобытный парень со своим атмосферным блогом в Telegram. Несмотря на принадлежность к другому этносу и культуре, он тонко чувствует русский язык и пишет занимательные тексты. Уж получше многих «исконно-посконных» ревнителей и охранителей. Ещё он убеждённый атеист и либеральных взглядов (что является несомненным плюсом)

Музыкант, композитор и исполнитель Игорь Григорьев также отметил творчество Хабичева в своем блоге «это единственная тележка, где я оставляю свои бескорыстные сердечки под каждым постом. за литературу, конечно. а что такое литература? это когда серфишь по строчкам, как по гладкому безмятежному морю, и знаешь при этом, что море обманчиво и опасно»

Издательство «Глагол» является первым независимым издательством в России, основанным в начале 1990-х годов поэтом, журналистом и литературным критиком Александром Шаталовым (1957-2018). В издательстве были опубликованы книги таких знаменитых авторов, как Даниил Хармс, Евгений Харитонов, Александр Галич, Эдуард Лимонов, Уильям Берроуз, Чарльз Буковски и других.

Текст: Александр Акопов

Фото: Андрей Щербаков