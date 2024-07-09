PIONEER: В квартале небоскребов HIGH LIFE на фасадах выполняется монтаж декоративных ламелей

Экономика
9 июля 2024

Компания PIONEER продолжает строительство квартала небоскребов HIGH LIFE в Павелецком деловом районе. Сейчас на фасадах завершаются монтажные работы по установке декоративных ламелей. Завершение работ запланировано на осень текущего года.

Установка фасадных модулей на двух высотках HIGH LIFE завершена в начале июня, а на 24-этажном здании – ещё в мае текущего года.

В 32-этажной башне Heart (К3) начаты черновые работы – здесь планируется сдача помещений уже с дизайнерской отделкой в двух стилях. На той же стадии и работы в Feel (К2), где сдача планируется с отделкой white box.

Одновременно на всех зданиях проекта в помещениях общего пользования продолжаются черновые отделочные работы. Оформление лобби в стиле ар-деко, отсылающее нас к дизайну первых в мире небоскребов, поражавших масштабом и очаровывавших эстетикой, выполняется по эскизам испанского бюро Jaime beriestain studiо. Здесь предусмотрены почтовые комнаты для традиционных писем и посылок, лифты и колясочные. Располагаются на уровне земли входные группы.

Первые этажи башен отданы под рестораны, кафе и бутики, сейчас они украшаются стеклянными витражами.

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