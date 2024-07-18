CGTN: Почему углубление реформ настолько важно для Китая?

В Национальном музее Китая хранится специальная коллекция из 109 официальных печатей. Печати из Нового района Биньхай в муниципалитете Тяньцзинь были списаны в 2014 году, после того как местное правительство создало бюро административной экспертизы и утверждения, объединив сотни подразделений по экспертизе и утверждению в одном департаменте и заменив 109 официальных печатей одной официальной печатью.

В 2014 году, несмотря на то что концепция построения социалистической рыночной экономики была представлена более двух десятилетий назад, ведение бизнеса оставалось трудной задачей. Законодатель из муниципального собрания народных представителей Тяньцзиня показал, что для реализации одного инвестиционного проекта, от приобретения земли до завершения всех административных процедур утверждения, требуется более 30 государственных разрешений и более 100 печатей. Весь этот процесс занял не менее 272 рабочих дней.

109 печатей, выставленных в Национальном музее, продемонстрировали решимость Китая углубить институциональную реформу. Чтобы упростить ведение бизнеса, на протяжении многих лет Государственный совет Китая отменил или делегировал органам власти более низкого уровня полномочия по административному утверждению более 1000 пунктов, а также сократил количество инвестиционных действий, подлежащих утверждению центральным правительством, более чем на 90 %.

Китай начал реализацию реформ и политики открытости в 1978 году. За последние 46 лет Китай превратился из бедной и слаборазвитой экономики во вторую по величине экономику мира.

«Реформы и открытость — это важнейшая основа, которая позволяет Китаю идти в ногу со временем», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин на симпозиуме в 2023 году. Он добавил: «Для содействия модернизации Китая нам необходимо и далее всесторонне углублять реформы и политику открытости, постоянно расширять свободы и развивать производительные силы общества, а также реализовывать и повышать социальную жизнеспособность».

В понедельник в Пекине начало работу третье пленарное заседание Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва. Собрание будет посвящено дальнейшему всестороннему углублению реформ и продвижению модернизации Китая.

Ван Чунгуан (Wang Chunguang), исследователь Китайской академии общественных наук, сказал, что Китай сейчас вошел в «глубоководную» зону процесса реформ, столкнувшись с более сложными и неотложными задачами, чем раньше, такими как снижение эффективности предыдущих реформ, неясное направление будущих реформ и изменения в международных отношениях. Если не удастся решить различные проблемы в обществе, экономике, культуре и политике посредством дальнейших реформ, возможности модернизации Китая будут значительно ограничены.

Фань Вэйцин (Fan Weiqing), доцент Уханьского университета, сказал, что по мере того как во всем мире формируется новый виток научно-технической революции и промышленной трансформации, а научно-техническая конкуренция ужесточается, углубление реформ также жизненно важно для технологических инноваций Китая, играющих «решающую» роль для будущего страны.

«Чтобы устранить ряд остающихся противоречий и проблем, стоящих на пути дальнейшего развития Китая, мы должны углубить реформы и политику открытости», — сказал председатель Си. Он придает огромное значение углублению реформ. Через год после того, как он занял пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая в 2012 году, центральное правительство приняло решение о всестороннем углублении реформ с целью совершенствования и развития социалистической системы с китайской спецификой и модернизации системы государственного управления и потенциала Китая.

С тех пор руководство Китая представило дорожную карту для общего углубления реформ, а также страна развернула более 3000 планов реформ, охватывающих партийную и государственную институциональную реформу, земельную реформу в сельских районах, реформу государственных предприятий, финансовую реформу, зеленую трансформацию и реформу медицинской системы.

Среди всех реформ центральное место занимает экономическая реформа. Председатель Си выступил за то, чтобы позволить рынку играть «решающую» роль в распределении ресурсов, что является сильным сигналом, свидетельствующим о корректировке политики. Потому что в предыдущем официальном заявлении роль была названа «основной», а теперь стала «решающей».

По поручению Си Цзиньпина Китай учредил бюро по развитию частной экономики для оказания помощи частным предприятиям, способствует финансовым реформам для облегчения финансирования частных предприятий, развивает реформу передовых государственных предприятий (ГП) для дальнейшего совершенствования современной системы предприятий и внедрил систему «негативного списка» для предоставления доступа к рынкам, разрешив доступ капитала во все области, прямо не запрещенные списком.

Реформы дали замечательные результаты. Трехлетний план действий в рамках реформы ГП (2020–2022 гг.) обеспечил преобразование более чем 165 000 ГП в компании с ограниченной ответственностью или акционерные общества с ограниченной ответственностью, а примерно в 38 000 ГП были созданы советы директоров. С 2012 по 2023 год количество частных предприятий в Китае увеличилось более чем в четыре раза, а доля частных предприятий в общем числе предприятий возросла с менее чем 80 % до более чем 92 %.

В докладе Всемирного банка, опубликованном в 2020 году, говорится, что благодаря своим устойчивым и эффективным реформам Китай стал свидетелем беспрецедентного улучшения деловой среды в стране и уже два года подряд входит в десятку ведущих мировых реформаторов.