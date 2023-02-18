CGTN: расширение внутреннего спроса и открытость экономики Китая в 2023 г.

Обнадеживающие показатели, начиная от доходов от туризма и кассовых сборов и заканчивая индексом менеджеров по закупкам (PMI), показали, что в 2023 году экономика Китая начала успешно развиваться.

Как подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин на ежегодной Центральной экономической рабочей конференции в декабре прошлого года, экономическая деятельность Китая в 2023 году будет сосредоточена на расширении внутреннего спроса, ускорении построения современной промышленной системы, неуклонной работе как над развитием государственного сектора, так и над поддержкой негосударственного сектора, стимулируя иностранные инвестиции и устраняя основные экономические и финансовые риски.

Qiushi Journal, флагманский журнал Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), в четверг опубликовал статью под названием «Несколько основных вопросов текущей экономической работы», которая является частью важной речи Си, произнесенной на ежегодной Центральной конференции по экономической работе 15 декабря, 2022.

Рост внутреннего спроса

Подчеркивая, что недостаточный спрос в настоящее время является основным противоречием, с которым сталкивается экономическая деятельность, Си Цзиньпин в своей статье указал, что необходимо приложить усилия для повышения внутреннего спроса, уделяя приоритетное внимание восстановлению и расширению потребления и поощряя увеличение частных инвестиций за счет государственных инвестиций и политических стимулов.

В этой статье также содержится призыв к стабилизации экспорта в развитые страны и расширению экспорта в страны с формирующейся рыночной экономикой.

Потребительский бум во время праздника Весны отражает потенциал внутреннего рынка и динамизм китайской экономики.

Во время недельного праздника доходы от продаж в секторах Китая, связанных с потреблением, выросли на 12,2% по сравнению с прошлогодним праздником Весеннего фестиваля, который длился с 31 января по 6 февраля, показали данные Государственного налогового управления.

По данным Министерства культуры и туризма страны, во время Праздника весны этого года было совершено около 308 миллионов внутренних поездок, что на 23,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы от внутреннего туризма, полученные в течение недели, составили 375,8 млрд юаней (около $55.52 млрд), что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кассовые сборы в стране составили 6,76 млрд. юаней (около $1 млрд.), что является вторым по величине показателем для ежегодного праздника, сообщила Китайская киноадминистрация.

Высокий уровень открытости

В статье содержится призыв продолжать продвигать реформы и открытость на высоком уровне и использовать сильные стороны огромного китайского рынка для привлечения мировых ресурсов и факторов производства при сильной внутренней экономике Китая.

Председатель КНР подчеркнул важность привлечения и использования иностранного капитала путем расширения доступа на рынок и создания деловой среды мирового класса, чтобы предоставить предприятиям с иностранным финансированием национальную политику и улучшить услуги для предприятий с иностранным финансированием.

Внешнеторговые предприятия Китая отмечают всплеск заказов в первые дни 2023 года в связи с принятием мер реагирования на кризис COVID-19. Индекс PMI для производственного сектора Китая в январе составил 50,1, вернувшись к росту после трех месяцев подряд сокращения, в то время как индекс новых заказов вырос на семь процентных пунктов до 50,9 процента, показали данные Национального бюро статистики.

Согласно недавнему отчету, опубликованному Азиатским банком развития (АБР), Китай остается главным направлением для глобальных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Азии. Согласно недавнему отчету, опубликованному Азиатским банком развития (АБР), Китай остается главным направлением для глобальных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Азии. В долларах США приток прямых иностранных инвестиций вырос на 8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $189.13 млрд.

В своем последнем обновлении доклада «Перспективы развития мировой экономики» Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз экономического роста Китая в 2023 году до 5,2 процента с предыдущего прогноза в 4,4 процента. Инвестиционные банки, в том числе Morgan Stanley и Goldman Sachs, также пересмотрели свои прогнозы роста второй по величине экономики мира.