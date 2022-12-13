CGTN: Расширение взаимовыгодного китайско-арабского сотрудничества в области энергетики

Арабские страны, расположенные на перекрестье Азии, Африки и Европы, известны своим уникальным географическим положением и богатыми энергетическими ресурсами.

Сотрудничество в области энергетики является одним из основных компонентов китайско-арабского партнерства и неуклонно развивалось в последние годы. Расширение отношений принесло много пользы во многих аспектах для обеих сторон.

Китай импортирует 70% необходимой ему нефти. В 2021 году Китай импортировал 265 млн тонн сырой нефти из арабских стран, что составило 51,6% от общенационального импорта.

На сегодняшний день реализовано более 200 масштабных проектов сотрудничества в области энергетики и инфраструктуры, результатами которых пользуются почти 2 миллиарда человек.

Китайско-арабское сотрудничество в области новой энергетики

Ближний Восток имеет самое большое в мире число солнечных дней в году, а Саудовская Аравия является мировым лидером по количеству ветровых и фотоэлектрических установок.

Страны региона стремятся к диверсификации энергетики с помощью крупномасштабных проектов в области новых источников энергии. В марте прошлого года Саудовская Аравия подтвердила свой пятилетний план по переводу половины своей энергетики на возобновляемые источники энергии к 2030 году.

Это могло бы заложить прочную основу для сотрудничества между Китаем и странами Ближнего Востока, поскольку китайские компании доминируют на ключевых этапах производства солнечных панелей.

Китай — крупнейший торговый партнер Саудовской Аравии, которая в свою очередь является важнейшим поставщиком энергоресурсов и крупнейшим торговым партнером Китая в регионе Западной Азии и Африки.

По данным министерства иностранных дел Китая, в 2021 году товарооборот между двумя странами достиг 87,31 млрд долларов, увеличившись на 30,1% по сравнению с прошлым годом.

Соглашение между Катаром и Китаем о поставках СПГ сроком на 27 лет

В области энергетики Катар является крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ).

21 ноября, когда внимание всего мира было приковано к церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, китайский энергетический гигант Sinopec и компания QatarEnergy подписали соглашение по СПГ на 27 лет, в рамках которого QatarEnergy будет ежегодно поставлять Sinopec 4 миллиона тонн СПГ.

Сделка стала первым долгосрочным соглашением о купле-продаже в рамках катарского проекта North Field East, который, как ожидается, будет запущен в 2026 году.

Председатель правления компании Sinopec Ма Юншэн (Ma Yongsheng) заявил, что это соглашение поможет Китаю удовлетворить свои потребности в природном газе и оптимизировать энергетическую структуру страны. Катарская сторона также довольна долгосрочным соглашением.

Вклад китайских технологий в проведение «Зеленого» чемпионата мира

Катар — страна, где «вода дороже нефти».

При поддержке Китая эта страна построила 15 сверхбольших резервуаров для хранения воды по всей стране для обеспечения безопасности в области водоснабжения во время Чемпионата мира по футболу.

Катарская солнечная электростанция Аль-Харсаа мощностью 800 мегаватт, построенная китайской компанией, является одной из крупнейших на Ближнем Востоке. Она позволила увеличить долю возобновляемой энергии в энергетическом балансе Катара и тем самым внесла свой вклад в проведение «Зеленого» чемпионата мира по футболу.