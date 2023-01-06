CGTN: Рост экономики Китая ускорит восстановление мировой экономики в 2023 году

В условиях продолжающихся последствий пандемии COVID-19 и негативного влияния ситуации в Украине мировая экономика, уже потерявшая динамику, оказалась в состоянии неопределенности.

Продолжающееся ужесточение налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики в целях снижения инфляции в ряде стран в сочетании с нарушениями в цепочках поставок и сокращением промышленного производства еще больше ухудшают перспективы мировой экономики.

По прогнозам Института международных финансов, расположенного в Вашингтоне (округ Колумбия), в 2023 году глобальный экономический рост будет низким, но в конечном итоге положительным на уровне около 1,2%, а снижение потребительской и предпринимательской уверенности приведет к снижению среднегодового прироста ВВП в Европе на 2,0%.

Несмотря на многочисленные проблемы, Китай сохранил стабильность своей экономики во время пандемии. Он был в числе первых стран мира, возобновивших работу и открывших предприятия в 2020 году, и стал единственной крупной экономикой, достигшей положительного роста в том году.

«Китаю удалось минимизировать воздействие пандемии на свои цепочки поставок и деловые операции, — заявил профессор Лю Бинь (Liu Bin) из Китайского института исследований ВТО при Университете международного бизнеса и экономики в Пекине. —

Благодаря важной роли Китая в мировой торговле его оптимизированные меры и недавние коррективы в области борьбы с пандемией могут придать жизненную силу и обеспечить своевременный толчок мировой экономике».

Согласно данным национальных органов здравоохранения, Китай отменит карантинные требования для прибывающих из-за рубежа с 8 января. Эта мера является одним из последних шагов к открытию страны.

В течение получаса после объявления об ослаблении ограничений на поездки количество поисковых запросов о популярных зарубежных направлениях взлетело в десять раз. В то же время, по данным китайской туристической платформы Ctrip, число поисковых запросов об авиабилетах и зарубежных отелях достигло трехлетнего максимума.

«После коррекции политики борьбы с эпидемией экономический рост Китая восстановится в 2023 году», — заявил г-н Лю в интервью телеканалу CGTN.

Он также сказал, что темпы восстановления, как ожидается, будут выше внутри страны, чем на международном рынке, и что это важно для укрепления доверия к восстановлению мировой экономики.

Иностранные финансовые учреждения также выразили оптимизм по поводу китайской экономики в связи с оптимизацией мер по предотвращению пандемии в стране. По прогнозу компании J.P. Morgan Asset Management ожидается, что в 2023 году темпы роста ВВП Китая восстановятся до 5,4%. В то же время, по мнению аналитиков американского инвестиционного банка Goldman Sachs, общий экономический прогноз является положительным, несмотря на рост числа заболевших.

По данным Министерства торговли, иностранные компании по-прежнему с энтузиазмом относятся к инвестированию в Китай, несмотря на пандемию COVID-19, а прямые иностранные инвестиции в материковую часть Китая выросли на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 168,3 млрд долларов США за первые 10 месяцев 2022 года.

В отчете, опубликованном в сентябре 2022 года Американской торговой палатой в Южном Китае, говорится, что 76% американских компаний планировали возобновить инвестиции в Китай к концу 2022 года для расширения текущей деятельности.

«В конечном счете, сотрудничество — это путь в будущее», — заявил президент Американской торговой палаты в Южном Китае Харли Сейедин (Harley Seyedin), добавив, что Китай продолжит мирно процветать, внося свой вклад в развитие мира.

В то же время, по данным Министерства торговли Китая, за первые восемь месяцев 2022 года прямые иностранные инвестиции Германии в материковый Китай выросли на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а совокупный объем двусторонних инвестиций превысил $55 млрд долларов США.

Во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Китай в ноябре 2022 года около 100 немецких бизнесменов подали заявки, чтобы присоединиться к нему, и 12 руководителей компаний получили такое разрешение, включая представителей компаний Siemens, Merck, Deutsche Bank и BioNTech.

Будучи крупнейшим торговым партнером Германии за последние шесть лет, Китай в 2022 году привлек больший объем инвестиций немецких компаний.

В сентябре немецкая химическая группа BASF открыла завод в Чжаньцзяне на западном побережье провинции Гуандун в рамках инвестиций в размере до 10 млрд евро (10,68 млрд долларов США), которые она намерена вложить к 2030 году.

Согласно заявлению компании, на первом заводе будет ежегодно производиться 60 тысяч тонн конструкционной пластмассы для автомобильной и электронной промышленности.

В октябре компания Volkswagen заявила о своем намерении инвестировать около 2,4 млрд евро (2,6 млрд долларов США) в совместное предприятие в Китае для повышения эффективности систем автоматического вождения, а компания BMW в ноябре объявила об инвестициях в размере 10 млрд юаней (1,4 млрд долларов США) в расширение производства аккумуляторов для электромобилей в Китае.

Китай сохранил свою привлекательность для иностранных инвесторов, поскольку продолжает расширять доступ к рынкам и оптимизировать процедуры принятия иностранных инвестиций. В 2020 году вступил в силу Закон об иностранных инвестициях, защищающий права и интересы иностранных инвесторов.

Например, этот закон требует от правительства создания системы обслуживания для предоставления финансируемым из-за рубежа компаниям консультаций и услуг, касающихся, в частности, законов, нормативных актов и информации об инвестиционных проектах.

По данным Главного таможенного управления, за первые 11 месяцев 2022 года товарооборот Китая вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 38,34 трлн юаней (7,47 трлн долларов США).

«Поскольку в Китае расположены важные глобальные производственно-сбытовые цепочки, устойчивость китайского экспорта повышает стабильность глобальной цепочки поставок», — заявил г-н Лю, добавив, что с точки зрения внутреннего спроса огромный китайский рынок поможет стабилизировать мировой экспортный рынок.