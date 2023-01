CGTN: стихи и новогодние поздравления предваряют выпуск многоязычного продукта CGTN

В 2022 году в рамках кампании CGTN под названием Read a Poem («Прочти стихотворение») было проведено несколько специальных мероприятий, приуроченных к празднику Циси в августе, фестивалю середины осени и Международному дню мира в сентябре и предстоящему Новому году.

Послы и официальные представители 13 стран и организаций, а именно Гвинеи-Бисау, Шри-Ланки, Гайаны, Мексики, Уругвая, Алжира, Иордании, Эквадора, Малави, Гвинеи, Египта, «ООН-женщины», российского культурного центра в Пекине и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), приняли приглашение CGTN прочитать стихи и послать свои наилучшие пожелания на предстоящий новый год.

Смрити Арьял, представитель «ООН-Женщины» в Китае, прочла поэму What I will, написанную Зухейрой Хаммад, выразив свою позицию, силу, смелость и стойкость. «Я не забуду, откуда я родом. Я сама смастерю барабан. И соберу вокруг любимых и дорогих мне людей, и мы будем петь, танцевать и громко бить в барабан» (I will not forget where I come from. I will craft my own drum. Gather my beloved near, and our chanting will be dancing, our humming will be drumming), — прочла она.

Посол Гвинеи-Бисау в Китае Антониу Серифо Эмбало (António Serifo Embaló) прочла поэму «Море, море и море» (Mar e Mar e Mar), написанную Эужениу де Андраде. «Порой море словно белая фигура, блестящая среди скал. Море становится маленьким и снова моим как идеальная анемона, раскрывающаяся меж моих пальцев».

Посол Алжира в Китае Хасан Рабехи (Hassane Rabehi) прочел: «Моя родина, моя любовь к тебе за гранью воображения», отметив глубокую дружбу между Китаем и Алжиром. «Дружба между Алжиром и Китаем будет длиться вечно, ибо общие интересы всего человечества, дружба всех стран мира — это навсегда», — заявил он.

Глобальная онлайн-кампания Read a poem является одним из центральных компонентов второго сезона многоязычного комплексного продукта CGTN Poetry Sans Frontiers («Поэзия без границ»), который будет транслироваться в режиме онлайн 1 января 2023 года.

Poetry Sans Frontiers — межкультурная программа обмена CGTN, в рамках которой участники преодолевают языковые барьеры, зачитывая отрывки из прозы и поэзии, относящиеся к разным странам и героям. Через поэзию эта программа рассказывает о прекрасной любви, подлинной дружбе, бесстрашном мужестве, вечной любви, восхитительной природе и стремлении к миру.

Во втором сезоне программы Poetry Sans Frontiers мировой аудитории будут представлены семь эпизодов, посвященные дружбе, миру, жизни, открытости сознания, любви и мужеству, а также возвращению и мечте.

Эти продукты будут распространяться по всему миру на всех платформах CGTN, новых медийных платформах CMG и международных платформах в качестве глобальных поэтических мероприятий, а также документальных фильмов, связанных с поэзией, в целях поощрения межличностных обменов между людьми разных стран.