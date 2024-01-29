CGTN: Связи между народами Китая и Франции спустя 60 лет дипломатических отношений входят в новую эпоху

Президент Китая Си Цзиньпин (Xi Jinping) обменялся поздравлениями со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном (Emmanuel Macron) по случаю 60-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

Придавая особое значение развитию двусторонних связей, Си заявил, что готов сотрудничать с Макроном, чтобы использовать 60-летие дипломатических отношений как возможность раскрытия нового будущего, дальнейшего укрепления и ускорения всеобъемлющего китайско-французского стратегического партнерства, что внесет свой вклад в улучшение благосостояния двух народов и человечества в целом.

Глубокие связи, сформировавшиеся между двумя народами

На протяжении десятилетий народы Китая и Франции создавали глубокие связи в дружественных обменах и совместном изучении культурного наследия.

Эта зима на знаменитой выставке «Ледовый и снежный мир Харбина», посвященной франко-китайскому году культуры и туризма, является ярким подтверждением таких обменов. На выставке представлены два всемирно знаменитых объекта культурного наследия: собор Нотр-Дам в Париже и Храм Неба в Пекине. Эти две ледовые скульптуры, которые символизируют Китай и Францию, соединены мостом, символизирующим дружбу.

Скульптуры были открыты Министром туризма Франции Оливье Грегуаром (Olivia Grégoire), когда он официально объявил о начале франко-китайского года культуры и туризма в 2024 году, 5 января, на выставке «Ледовый и снежный мир Харбина».

Вторя приветственному посланию Си, Макрон в своем субботнем послании отметил, что он ждет работы с Президентом Китая по содействию двусторонним экономическим, культурным и молодежным обменам. Макрон также заявил, что намерен продолжать углублять всеобъемлющее стратегическое франко-китайское партнерство с Си таким образом, чтобы обе стороны могли вдохнуть новую жизнь в двусторонние отношения на следующие 60 лет.

Содействие связям между народами

В своем видеообращении на торжественном приеме в Пекине по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Францией, Си призвал обе стороны к расширению культурного и личного общения, содействию установления более тесных связей между народами, используя для этого возможности франко-китайского года культуры и туризма, а также Олимпийских игр в Париже.

В ноябре 2023 года в Пекине состоялось 6-е заседание китайско-французской рабочей группы высокого уровня по обмену между народами, на котором министры иностранных дел двух стран подписали документы о сотрудничестве в таких областях, как образование и научные исследования, культурный туризм и здравоохранение, а также опубликовали список высококачественных мероприятий на 2024 год по культурному обмену между двумя странами.

В пятницу Посол Китая во Франции Лу Шайе (Lu Shaye) сообщил China Media Group, что на Летних Олимпийских играх 2024 года в Париже Олимпийский комитет Китая организует во время мероприятия «Китайский дом» с целью проведения выставок спортивных достижений, демонстраций китайской спортивной культуры, содействие взаимодействию между спортсменами в китайских и французских спортивных кругах, а также другие мероприятия, направленные на привлечение дополнительного интереса к Летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Лу также отметил, что в постпандемическую эпоху активизировались связи между народами Китая и Франции. «Во Франции обучаются около 46 000 китайцев, около 1000 начальных и средних школ открыли курсы китайского языка, на которых обучается более 100 000 учеников», — добавил он.

В то же время Китай ввел политику 15-дневного безвизового въезда для держателей обыкновенных паспортов из шести стран, включая Францию, создавая дальнейшие предпосылки для взаимных визитов между людьми.

«Если китайско-французские отношения — большое дерево, то дружба между двумя народами — его прочный, надежный корень», — сказал Лу.