ПЕКИН, 8 августа 2024 г. /PRNewswire/ — Пловцы сборной Китая на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли множество антидопинговых тестов, и несмотря на обвинения, циркулирующие в некоторых СМИ, никаких нарушений выявлено не было.

Фактически, китайские пловцы — самые проверяемые спортсмены в бассейне Парижа.

Общее количество проб, взятых у китайской команды по плаванию с января 2024 года, превысило 600, при этом каждый пловец был протестирован примерно 21 раз, в то время как их основные соперники согласно официальной статистике, опубликованной World Aquatics 23 июля, были протестированы в среднем от четырех до шести раз. World Aquatics — международная федерация, признанный Международным олимпийским комитетом (МОК) организатор международных соревнований по водным видам спорта.

«Они полностью протестированы», — заявил на пресс-конференции 2 августа директор по коммуникациям МОК Марк Адамс (Mark Adams).

По словам Пау Газоля (Pau Gasol), члена МОК и двукратного чемпиона NBA, некоторые из тестов были проведены только для «душевного спокойствия» остальных спортсменов.

«Во многих случаях это происходило после полуночи или очень рано утром, что непросто для спортсменов, особенно из-за нарушения отдыха, тренировок и других графиков», — отметил Газоль.

«Как спортсмен, я ценю сотрудничество китайских пловцов в этом вопросе, — сказал Газоль. — Будем надеяться, что это не будет происходить со спортсменами из других стран еще чаще».

Тестирование не выявило нарушений

Интенсивное тестирование команды Китая «является хорошим способом подтвердить ее чистоту, — сказал CGTN спортивный комментатор из Пекина Дун Цзюнь (Dong Jun). — Результат скажет сам за себя».

Некоторые СМИ ссылались на положительные результаты тестов 23 китайских пловцов в 2021 году, за семь месяцев до Олимпиады в Токио. Однако расследование показало, что пловцы принимали запрещенные вещества, случайно употребляя в пищу загрязненные продукты, что не так уж редко случается во всем мире.

«Несоблюдений или нарушений антидопинговых правил [в данном случае] не было», — сказал Дэвид Лаппартиент (David Lappartient), член попечительского совета Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Г-н Лаппартиент, также являющийся членом МОК и президентом Национального олимпийского и спортивного комитета Франции, сказал CGTN, что это было «однозначное заключение» представителей WADA и принимавших участие независимых следователей.

«Нет никаких оснований сомневаться в позиции WADA по этому вопросу», — сказал г-н Лаппартиент.

Антидопинговые усилия Китая

Китай стремится осуществлять антидопинговые меры в полном объеме. Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) заявило 25 июля, что будет сотрудничать со всеми надлежащими сторонами для обеспечения добросовестности глобального антидопингового управления.

Эту позицию поддержало министерство иностранных дел страны. Пресс-секретарь министерства Линь Цзянь (Lin Jian) заявил в июне, что китайское правительство придерживается «нулевой терпимости» к допингу, строго соблюдает требования Всемирного антидопингового кодекса и решительно защищает здоровье спортсменов и добросовестное поведение в спорте.

Борьба с применением допинга также является важной частью плана развития спорта в Китае в 14-й пятилетке (2021-2025 гг.). План включает модернизацию антидопинговой системы, пересмотр соответствующих законов и разработку инновационных технологий для обнаружения препаратов.