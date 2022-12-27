CGTN: Ван И: Китайская дипломатия крупной державы демонстрирует ответственный подход

Китайский государственный советник и министр иностранных дел Ван И (Wang Yi) отметил роль дипломатии Китая как крупной державы в содействии глобальному миру и процветанию, подведя в прошедшее воскресенье итоги дипломатической деятельности страны.

«Мы всесторонне следуем принципам дипломатии крупной державы с китайскими особенностями, внося новый вклад в поддержание мира во всем мире и содействие общему развитию», — заявил г-н Ван в своем выступлении на симпозиуме, посвященном международной ситуации и внешним связям Китая.

Дав высокую оценку дипломатии на уровне глав государств, задающей ориентиры для дипломатической работы Китая в целом, г-н Ван отметил зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине, двусторонние встречи между председателем КНР Си Цзиньпином и иностранными лидерами более чем 40 стран, а также три зарубежных поездки Си Цзиньпина до и после 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в октябре.

Г-н Ван с похвалой отозвался о церемонии открытия зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине, на которой присутствовал 31 руководитель государств, правительств и международных организаций, и которая позволила международному сообществу познакомиться с «более уверенным, целеустремленным, открытым и инклюзивным» Китаем.

«Зимняя встреча в Пекине ознаменовала собой новую веху в стремлении народов всего мира воплотить в жизнь новые надежды и вместе стремиться к общему будущему», — заявил г-н Ван.

Что касается десятков двусторонних встреч Си Цзиньпина с лидерами других стран, включая Вьетнам, Пакистан и Германию, после 20-го Всекитайского съезда КПК в этом году, по словам г-на Вана, эти важные события дипломатии на уровне глав государств положили «хорошее начало работе нового коллективного центрального руководства КПК в сфере зарубежной политики Китая».

В своей речи министр иностранных дел также упомянул о международной поддержке Глобальной инициативы в области безопасности (GSI) и Глобальной инициативы в области развития (GDI).

GSI и GDI были предложены Си Цзиньпином на Боаоском азиатском форуме в апреле 2022 года и в ходе общих прений на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре 2021 года.

По словам г-на Вана, на сегодняшний день более 70 стран заявили о своей поддержке GSI, более 100 стран и ряд международных организаций, включая ООН, взяли на себя обязательство оказывать поддержку GDI и почти 70 стран присоединились к «Группе друзей GDI».

В своей речи г-н Ван также остановился на отношениях с крупными странами и регионами.

По словам г-на Вана, от двух телефонных звонков до личной встречи на Бали между Си Цзиньпином и его американским коллегой Джо Байденом, откровенное и содержательное общение между двумя главами стран было конструктивным и стратегическим.

«Игра в конкуренцию наносит вред и не приносит пользы, а стремление к сотрудничеству является необходимостью, а не выбором», — заявил г-н Ван, добавив, что Китай призывает США работать вместе, чтобы заложить прочную основу здорового и стабильного развития китайско-американских отношений.

Отметив, что Си Цзиньпин и его российский коллега Владимир Путин провели две личные встречи в Пекине в феврале и в Самарканде в сентябре соответственно, г-н Ван заявил, что обе эти встречи стали стратегическим руководством для китайско-российских отношений для движения вперед в новых условиях.

Говоря о продолжающемся кризисе в Украине, г-н Ван заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на содействие мирным переговорам, ищет решение, которое бы устранило коренные причины этой проблемы, и твердо выступает в качестве якоря мира, вместо того чтобы раздувать огонь конфликта.

Сохраняя приверженность укреплению дружбы и сотрудничества как с развитыми, так и с развивающимися странами, г-н Ван отметил, что участие Си Цзиньпина в первом саммите Китая и арабских государств и саммита Китая и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива принесло исторические успехи в развитии китайско-арабских отношений.

«Будучи двумя значительными силами и великими цивилизациями, Китай и арабский мир объединили усилия и поддержали друг друга в продвижении усилий каждой из сторон по национальному возрождению и в содействии миру и развитию в соответствующих регионах», — заявил г-н Ван.

В преддверии 2023 года г-н Ван заявил, что Китай продолжит развивать дипломатию крупной державы с китайскими особенностями на фоне вступления этой крупнейшей развивающейся страны мира на новый путь к превращению в современную во всех отношениях социалистическую страну.

«Мы будем придерживаться глобального видения, продвигаться вперед с большей решимостью, писать новую главу в истории и обеспечивать новые успехи в дипломатии крупной державы с китайскими особенностями, опираясь на более широкий подход и посредством более решительных действий», — заявил г-н Ван.