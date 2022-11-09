CGTN: Внимательный и личностный взгляд на открытость и глобализацию Китая

В своем докладе 20-му Всекитайскому съезду Коммунистической партии Китая (КПК) генеральный секретарь Си Цзиньпин 29 раз упомянул слово «открытость». Он подчеркнул, что Китай придерживается правильного курса экономической глобализации. Страна стремится содействовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестиций, развивать двустороннее, региональное и многостороннее сотрудничество и активизировать координацию международной макроэкономической политики. Китай привержен сотрудничеству с другими странами в целях создания благоприятных международных условий для развития и создания новых движущих сил глобального экономического роста.

Ван Хуэйяо (Wang Huiyao), директор Центра Китая и глобализации, заявил, что для тех, кто прожил последние полвека, глобализация — это физическая реальность, которая продолжает преобразовывать образ жизни людей, позволяя им менять траектории своей жизни.

Исходя из своего личного опыта, г-н Ван считает, что, если бы Китай не интегрировал процесс глобализации с реформами и повышением открытости, он бы упустил все возможности для самореализации, а Китай также остался бы в состоянии неопределенности, не достигнув максимально возможного прогресса. Как отметил г-н Ван, обучение за рубежом привнесло долгосрочные ценности в его знания о мире и карьеру, обеспечив его навыками, профессионализмом и пониманием того, как работать на международном уровне, при этом стремясь к сотрудничеству с людьми, представляющими различные культуры.

Интеграция Китая в глобальную систему принесла большие выгоды. Открытость Китая заложила основу для борьбы с нищетой. С 1978 года 770 миллионов сельских жителей, живущих за чертой бедности, вырвались из нищеты. Китай достиг своей цели по сокращению масштабов нищеты в соответствии с Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года на 10 лет раньше запланированного срока. Он стал второй по величине экономикой в мире и за последнее десятилетие обеспечил более 30% роста мирового ВВП.

Сегодня глобализация сталкивается со многими проблемами. Социальное неравенство, изменение климата, пандемии — все эти сложные проблемы, присущие процессу глобализации, превратились в мощную силу, которая теперь ему противостоит. Некоторые обвиняют Китай в подрыве международного порядка.

Но данные обрисовывают иную картину. Китай является одним из крупнейших вкладчиков в Операции ООН по поддержанию мира среди пяти постоянных членов Совета безопасности. С момента вступления во Всемирную торговую организацию Китай значительно облегчил доступ на свои рынки и понизил общий уровень импортных тарифов с 15,3% до 7,4%, выполнив два обязательных условия для вступления. Китай активно участвует в работе многосторонних организаций, таких как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.

В докладе для 20-го Всекитайского съезда КПК вновь и вновь подчеркивается, что дверь Китая будет открыта все шире и шире, и страна продолжит содействовать экономической глобализации. Г-н Ван твердо убежден в том, что Китай будет и впредь оставаться открытым и продвигать глобализацию.