CGTN: Восстановление экономической активности северо-восточного региона Китая

«Мы полностью уверены во всестороннем восстановлении экономической активности северо-восточного региона в новую эпоху», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время инспекционной поездки по северо-восточному региону Китая в августе прошлого года.

После XVIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) председатель Си Цзиньпин неоднократно посещал северо-восточный регион и провел несколько симпозиумов, посвященных вопросам всестороннего восстановления его экономической активности, что свидетельствует о большом значении, которое председатель КНР придает этой территории.

Северо-восточный регион, включающий провинции Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, добился больших успехов в восстановлении экономической активности. Данное достижение было отмечено Си Цзиньпином в пятницу во время очередной поездки по провинции Хэйлунцзян. Он также подчеркнул необходимость дальнейших разработок и внедрения технологических инноваций, что является ключом к развитию важных отраслей промышленности в регионе.

По словам Си Цзиньпина, опираясь на существующую промышленную базу данного региона, в нем необходимо усердно продвигать высококачественное развитие передовых отраслей промышленности, ускорять модернизацию традиционных отраслей, а также осваивать увеличивающиеся возможности технологических инноваций, что предполагает постоянную оптимизацию экономической и промышленной структуры.

В регионе находится целый кластер стратегических предприятий, которые имеют огромное значение как для экономики страны, так и для ее безопасности. Он обладает значительными возможностями для развития и имеет огромный потенциал, активно способствуя скорейшему формированию современной промышленной экосистемы.

Рост доли высокотехнологичных отраслей во внутренней экономической структуре этого региона свидетельствует о многообещающих признаках его возрождения. В первом полугодии текущего года объем производства высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью в промышленном секторе провинции Хэйлунцзян вырос на 18 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив средний показатель по стране на 16,3 процентных пункта. Между тем, в фармацевтическом производственном секторе наблюдался рост производства продукции с добавленной стоимостью на 15,7 % в годовом исчислении, а в секторе аэрокосмической промышленности и производства оборудования зафиксирован значительный рост на 24,2 %.

Эта тенденция означает, что промышленная трансформация вступает в фазу ускоренного роста и может породить множество новых катализаторов прогресса. В то же время начало реализации большого числа новых проектов в этих трех провинциях свидетельствует о положительной реакции на расширение правительством доступа на рынки, что соответствует высказываниям Си Цзиньпина, сделанным в пятницу.

«Мы должны лучше координировать процесс развития торговли, инвестиций, транспортной системы и строительства платформ, смело исследовать и быть первопроходцами в таких аспектах, как доступ к рынкам, мобильность факторов производства и институциональная открытость, а также создавать новую всеобъемлющую модель открытости внешнему миру», — заявил председатель Си Цзиньпин.

В городе Шэньян (административный центр провинции Ляонин) в первой половине этого года было запущено более 730 проектов на сумму более 100 млн юаней (13,6 млн долларов), что на 14,5 % больше, чем в прошлом году. Примечательно, что международные и отечественные гиганты, такие как BMW и EVE Energy, развернули более активную деятельность в этом промышленном городе, сосредоточив внимание на секторе электромобилей и увеличении инвестиций. Общий объем инвестиций этих компаний достиг десятков миллиардов юаней.

В провинции Цзилинь также ускоряется строительство нескольких «мегапроектов» с ориентацией на новую энергетику и восстановление окружающей среды. С января по июль в этой провинции было реализовано 233 проекта на сумму более 1 млрд юаней, что соответствует росту инвестиций на 23,7 %.

Северо-восточный регион также известен как сельскохозяйственный центр Китая, который, по словам Си Цзиньпина, должен стать основной базой для обеспечения продовольственной безопасности страны.

По его словам, регион должен уделять больше внимания развитию сельскохозяйственных технологий, одновременно продвигая технологически ориентированное сельское хозяйство, экологически чистое сельское хозяйство, качественное сельское хозяйство и брендовое сельское хозяйство.

В уезде Лишу, который в свое время посетил Си Цзиньпин, наглядно демонстрируется пример развития технологически ориентированного сельского хозяйства в регионе. В этом уезде, который расположен в провинции Цзилинь, являющейся крупной базой товарного зерна, традиционная обработка почвы была преобразована в процесс, который позволяет полностью сохранить чернозем, что играет ключевую роль для производства зерна в провинции. За последние три года площадь обработки почвы по «модели Лишу» была удвоена и достигла 3 млн му (200 тыс. га), что позволило в 2022 году достичь рекордного уровня производства сельскохозяйственной продукции в провинции Цзилинь — 81,6 млрд цзинь (40 млн тонн).