CGTN: Всеобъемлющая народная демократия гарантирует главенствующую роль народа

После продолжавшихся более 70 лет напряженных исследований и экспериментов Китай постепенно сформировал и принял полный комплекс подходящих и эффективных для себя социалистических демократических политических систем.

На открытии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в воскресенье Си Цзиньпин отметил, что всеобъемлющая народная демократия является определяющей чертой социалистической демократии, добавив, что это самая широкая, подлинная и наиболее эффективная форма демократии.

Си Цзиньпин заявил, что Китай будет поощрять организованное участие народа в политических делах и гарантировать ему возможность участия в демократических выборах, консультациях, принятии решений, управлении и надзоре в соответствии с законом.

«Мы будем совершенствовать систему институтов, через которые народ управляет страной», — заявил Си Цзиньпин.

Власть для людей

По словам заместителя председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Вана Чэня (Wang Chen), всеобъемлющая народная демократия является отличительной чертой социалистической демократии, отличающей ее от капиталистических демократических систем.

В отличие от многопартийной избирательной системы западных стран, где партии часто дают обещания избирателям и выдвигают обвинения в адрес оппонентов для победы на выборах, социалистическая демократия Китая охватывает все процессы, включая выборы, принятие решений, управление и контроль.

ВСНП, высший законодательный орган и высший орган государственной власти Китая, играет ключевую роль в реализации всеобъемлющей народной демократии.

В состав нынешнего ВСНП 13-го созыва входят более 2900 депутатов, демократически избранных из широкого круга профессий и сфер, начиная с юристов и профессоров университетов и заканчивая фермерами и фабричными рабочими.

В течение своего пятилетнего срока эти депутаты голосовали за целый ряд решений и политических постановлений, имеющих далеко идущие последствия. Они избрали президента Китайской Народной Республики, приняли первый в истории гражданский кодекс и утвердили 14-й пятилетний план, который определяет курс развития страны на 2021-2025 годы.

По официальным статистическим данным, по состоянию на конец 2020 года депутатами народных собраний на всех уровнях по всей стране являлись 2,62 миллиона человек. Из них 95% составляли жители уездов и поселков. Независимо от пола, возраста, этнической принадлежности и профессии, каждый депутат имеет равный голос.

Между тем Народный политический консультативный совет Китая, обладающий статусом консультативного органа, служит платформой для многостороннего сотрудничества и обеспечения благого управления в интересах китайской нации, нежели ареной для отстаивания своих собственных интересов различными партиями.

Благодаря единству руководства КПК играет важную роль социалистической консультативной демократии на основе скоординированного подхода, который не только гарантирует эффективное функционирование партийных комитетов, народных собраний, правительственных департаментов, народных судов и других административных органов, но и гарантирует широкое участие различных партий.

Признание со стороны всего мира

«В моем понимании «всеобъемлющая народная демократия» — это внутренний партийный демократический процесс, в рамках которого на основе меритократии определяется, кто лучше всего подходит на ту или иную роль и кто [лучше всех] служит во имя общего блага», — заявила в интервью с CGTN основатель и президент Schiller Institute Хельга Цепп-Ларуш (Helga Zepp-LaRouche).

Бразильский профессор права Эвандро Менезес де Карвалью (Evandro Menezes de Carvalho) считает, что демократия в Китае сосредоточена на двух основных вопросах: чего хотят люди и что необходимо сделать правительству?

По его словам, по сравнению с системой многих западных стран китайская демократия ближе к реальным потребностям и интересам народа и позволяет участвовать более широкому кругу людей.

Всеобъемлющая народная демократия «является уникальной моделью управления», заявил исполнительный директор Пакистанско-китайского института Мустафа Хайдер Сайед (Mustafa Hyder Sayed). «Что касается Китая, мы видим, что всеобъемлющая народная демократия принесла свои плоды», — сказал он.

Уилсон Ли Флорес (Wilson Lee Flores), экономический и политический аналитик и почетный председатель Anvil Business Club (Манила, Филиппины), характеризует прогрессивную систему управления в Китае как «народную демократию с китайскими особенностями», поскольку эта система направлена на поддержку экономических и политических условий, ставя народ во главу угла.

Флорес отметил, что это «конфуцианская с точки зрения моральных ценностей» система, которая «напрямую консультируется с народом и по-настоящему отражает его потребности, голоса и чаяния».