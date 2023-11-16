CGTN: Встреча Байдена с Си должна найти пути улучшения отношений между Китаем и США

В Сан-Франциско скоро начнется встреча экономических лидеров в рамках Форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества 2023 (APEC). Все очень ждут предстоящую встречу между главами государств – Китая и США.

Официальные представители ведущих международных организаций и Соединенных Штатов едины в том, что надежные отношения между Китаем и США особенно важны именно сегодня, и что двусторонние переговоры должны принести миру оптимизм и новые возможности.

Встреча Джо Байдена с Си Цзиньпином должна принести сильную дозу оптимизма

Ребекка Фатима Ста Мариа (Rebecca Fatima Sta Maria), исполнительный директор секретариата APEC сказала: «Сам факт, что две крупнейшие и важные экономики мира проведут в это время на полях форума очень важные переговоры, критически важные переговоры, действительно открывает дверь в другие возможности для мира».

«Они приносят мощную дозу оптимизма по мере приближения к концу года и началу следующего», – заявила она.

Ребекка Фатима Ста Мариа добавила, что страны должны посмотреть на более холистические преимущества, которые могут способствовать глобальному росту с точки зрения более широкой перспективы.

В эксклюзивном интервью CGTN бывший генеральный директор ВТО Роберто Азеведо (Roberto Azevedo) выразил надежду, что США и Китай смогут найти способ по движению вперед после совещания, поскольку более положительная среда между двумя супердержавами является «абсолютно фундаментальной для того, чтобы мир чувствовал себя безопаснее, чувствовал, что мы на верном пути».

Он допустил, что обе стороны будут открыты к диалогу в отношении того, что они слушать не хотят.

Гита Гопинат (Gita Gopinath), первый заместитель генерального директора IMF, рассказала CGTN, что тесные связи и хорошие рабочие взаимоотношения представляют исключительную важность для Китая и США, а также для мировой экономики в целом. «Оба государства должны найти способ, который позволит им работать вместе», – сказала она.

Тем временем бывший секретарь США по энергетике, Стивен Чу (Steven Chu), рассказал CGTN в интервью, что «разъединение» между США и Китаем – это плохая идея, добавив, что если оно сохранится, даже то небольшое доверие друг к другу, которое еще осталось, тоже начнет исчезать.

Отметив, что Китай стал крупным игроком и второй по величине экономикой мира, Чу сказал, что США, Китай и Европа должны сообща работать над достижением углеродной нейтральности.

Новая точка отсчета для международного обмена

После своего исторического турне в 1973 году, когда он стал первым американским оркестром, посетившим Китай, спустя 50 лет Филадельфийский оркестр снова приехал в страну.

С 9 по 18 ноября он даст концерты и организует различные мероприятия в Пекине, Тяньдзине, Сучжоу и Шанхае.

В эксклюзивном интервью CGTN Тристан Райс-Шерман (Tristan Rais-Sherman), помощник дирижера Филадельфийского оркестра, сказал: «Мы по-настоящему рады отметить это историческое событие и исторический момент».

Он также выразил надежду, что данный визит станет хорошей отправной точкой, и что другие американские оркестры станут возвращаться и играть для китайской публики.

После концерта Филадельфийского оркестра в Пекине посол США в Китае, Николас Бёрнс (Nicholas Burns), рассказал CGTN, что музыка объединяет оба государства. «В 1973 году оркестр приехал сюда и объединил обе страны. Сейчас мы в другой временной точке, в которой два государства восстанавливают связи, как и наши лидеры, наши правительства и наши народы.

Китай и США также отметили рост числа прямых регулярных пассажирских рейсов, начиная с 9 ноября, способствуя более интенсивному международному обмену между обеими странами.

Сан-Франциско, город, где пройдет предстоящая встреча APEC, хорошо подготовился к вниманию всего мира, имея глубокие культурные и экономические связи с Азиатско-Тихоокеанским регионом, которые можно наблюдать из исторического Чайнатауна и тот факт, что у трети всех резидентов есть азиатские корни или предки из островных государств Тихоокеанского региона.

Описывая город как ворота в Азиатско-тихоокеанский регион, Лондон Брид (London Breed), 45-й мэр Сан-Франциско, сказала, что город с нетерпением ждет налаживания мостов и строительства лучших взаимоотношений. Брид также добавила, что она с нетерпением ждет возвращения китайских туристов.

Несмотря на то, что китайские фонарики висят в Чайнатауне города в течение всего года, Брид сказала, что сделает все, чтобы они «ярче светили во время APEC».