Челлендж #обнимаю_соблюдаю от Win mobile нашел отклик у россиян

Пандемия коронавируса вынуждает людей соблюдать социальную дистанцию. Но потребность в дружеских объятьях – нормальное и вполне объяснимое человеческое желание. Сохранять связи с близкими и любимыми, несмотря ни на что, позволил новый челлендж с тэгом #обнимаю_соблюдаю, который запустил среди пользователей социальных сетей ведущий крымский мобильный оператор.

Челлендж инициировал мобильный оператор Win mobile ещё в начале 2021 года. Компания предложила подписчикам своего паблика в ВКонтакте превратить Всемирный День объятий в месяц объятий на расстоянии. Участникам челленджа #обнимаю_соблюдаю предложили отправить своему другу «обнимашки» на любое расстояние, в любую точку мира – ведь с Win mobile это можно сделать всего одним кликом.

Позднее участие в новом челлендже приняли и подписчики тик-ток канала «Винтик-мобильный пёс» https://www.tiktok.com/@wintikmobile/video/6925022105205509377?is_copy_url=0&is_from_webapp=v2&sender_device=pc&sender_web_id=6892481260477220357-социального проекта Win mobile, направленного в первую очередь на молодежную аудиторию. Идея нашла отклик, и проект продолжился не только в феврале.

Условия челленджа просты: не подвергая себя опасности, нужно «обнять» на расстоянии того, кого ты искренне любишь как друга. Обнимать можно что угодно: домашнего питомца, цветок, дерево, подушку, кровать, чашку или даже любимый смартфон. Главное – нужно продемонстрировать свою дружбу и симпатию, разместив на своём канале или странице «обнимашки». И тогда никакие расстояния не будут помехой для дружеских объятий!