Чемпион Игр Будущего станет первым мастером спорта по программированию

В ИТ-парке им. Башира Рамеева завершился турнир в дисциплине ИНТЕРРОС спортивное программирование.

На протяжении двух дней 50 участников из 27 стран боролись за Трофей Игр Будущего и призовой фонд в $250 тысяч.

В двух турах спортсменам предлагалось решить по 12 задач. Единственным, кто набрал 22 очка, стал россиянин Федор Ромашов. В каждом из туров он не смог решить только последнюю, самую сложную, по оценке жюри, задачу. Отрыв от второго места составил 2 балла.

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, поздравляя победителя, заявил, что Федор Ромашов станет первым в России мастером спорта по программированию.

«Насчет того, будет ли присуждено звание «мастер спорта» или нет, то, конечно, будет. Первым его получит Федор. Так как я за это направление в Минспорте России отвечаю, то могу достаточно уверенно об этом сказать. Естественно, нарушать закон или регламент нельзя, поэтому сейчас федерация дорабатывает правила. Думаю, в ближайшее время необходимые решения будут приняты», — рассказал Байсултанов.

Итоговое положение

Федор Ромашов – 22 задачи Александр Бабин – 20 Кирилл Кудряшов – 17 Михаил Иванов – 16 (штраф – 1243) Иван Андросов – 12 (1556) Адилбек Далабаев – 16 (1603) Хорхе Алехандро Пичардо Кабрера – 16 (1888) Никита Голиков – 15 (1468) Михаил Пикляев – 15 (1517) Давид Мануэль Гарсия Агилера – 15 (1703)

«Штраф» – сумма минут, потраченных на правильно решенные задачи (для каждой задачи считается с начала тура), и дополнительные баллы за каждую неверную попытку ответа на эти же задачи. Используется в качестве дополнительного показателя.

Игры Будущего – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. Технологический партнер – VK Play. В первых Играх Будущего принимают участие более 270 команд и более 2000 спортсменов из 107 стран в 21 инновационной дисциплине. Соревнования поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость.

Титульный спонсор ПАО «Газпром», Генеральные спонсоры: ПАО «Газпром нефть» G-Drive, ПАО «Сибур Холдинг» Sibur, ОАО «РЖД», ООО «Компания ВК» VK Play, ПАО «Сбербанк» СБЕР, ООО «ПМБК» (Лига Ставок), ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» Интеррос. ПАО «Мегафон», Yota. Официальные спонсоры:

ООО «Система ПБО» – Вкусно – и точка, ПАО «Соллерс» Sollers / УАЗ, ПАО «Аэрофлот», ООО «Вайлдберриз» Wildberries, ООО «НТС Градиент» – Influence, Госкорпорация «Роскосмос», АО «Позитив Технолоджиз» Positive Technologies

АО «Почта России», ООО «Нанобарьер» – HyDrop, АО «Лаборатория Касперского» – Kaspersky.