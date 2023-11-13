China Daily: главный вопрос Financial Street Forum — открытость и сотрудничество для роста

Основной задачей ежегодной конференции форума Financial Street Forum 2023, проходившей в Пекине со среды по пятницу, которая служит платформой национального уровня для авторитетного представления финансовых политик и благоприятного взаимодействия финансов с реальной экономикой, было определение ориентиров для проведения китайской финансовой реформы, а также развитие и продвижение открытости, сотрудничества и взаимовыгодных результатов на мировой арене.

More than 400 heavyweight guests attend the Annual Conference of Financial Street Forum 2023 in Beijing.

Более 400 высокопоставленных гостей из более чем 30 стран и регионов мира представили свои взгляды на современную экономику и важнейшие финансовые вопросы и обсудили возможности международного сотрудничества и пути преодоления глобальных экономических вызовов, и как финансовый сектор может лучше способствовать экономическому росту.

Конференция на тему «Лучше Китай, лучше мир — расширение финансовой открытости и сотрудничества для общего роста и взаимной выгоды», в рамках которой был проведен один главный форум и три параллельных форума (в общей сложности 22 заседания), была организована Муниципальным народным правительством Пекина, Банком Китая, Национальной администрацией финансового регулирования, Комиссией по регулированию рынка ценных бумаг Китая, Информационным агентством «Синьхуа» и Государственным валютным управлением КНР.

В центре внимания пяти главных форумов были такие темы, как диалог об ужесточении международной макроэкономической политики для повышения глобальной экономической и финансовой устойчивости. Для углубленного обсуждения этих вопросов были приглашены руководители отделов финансового регулирования, члены политического комитета, директора бирж и генеральные директора широко известных международных корпораций.

На церемонии открытия секретарь Партии Пекина Инь Ли (Yin Li) заявил, что финансовый рынок Китая большой, обладает огромным потенциалом и быстро развивается; а благодаря надежной основе в виде реальной экономики он стал ключевой силой для поддержания глобальной финансовой стабильности.

«Являясь национальным центром финансового управления, Пекин в избытке располагает финансовыми ресурсами, здесь сосредоточены финансовые учреждения, множество талантливых финансистов, это лидер в исследовании и осуществлении финансовых реформ», — сказал он.

Пан Гоншен (Pan Gongsheng), глава Народного банка Китая и руководитель Государственного валютного управления КНР, сказал, что в монетарной политике будет уделяться больше внимания корректировкам между циклами и контрциклической корректировке, поддержанию обоснованной и избыточной ликвидности, поддержке стабильного экономического роста и повышению поддержки важнейших стратегий, ключевых областей и слабых звеньев.

«Рынок будет играть решающую роль в формировании обменного курса валют на обоснованном равновесном уровне», — сказал он.