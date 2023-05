China Mobile и Huawei получают Operator Award на FutureNet World 2023

На выставке FutureNet World 2023, которая проходила в Лондоне с 3 по 4 мая, China Mobile совместно с Huawei и их Digital Twin Solutions for Autonomous Networks (Решение с использованием цифровых двойников для автономных сетей) завоевали Operator Award – уникальную награду, присуждаемую FutureNet World образцовым операторам.

FutureNet World, один из ведущих мировых саммитов в телекоммуникационной отрасли, нацелена на определение будущего направления развития отрасли с упором на автоматизацию сетей и интеллектуальные системы. Проект China Mobile впервые получил награду после тщательного и строгого анализа, проведенного выдающимися аналитиками из различных отраслевых организаций, включая Omdia, TM Forum, ABI Research и Appledore Research.

В последние несколько лет компании China Mobile и Huawei совместно работают над изучением развития высококачественных автономных сетей (AN) на основе концепции цифрового двойника, а также внедряют различные экспериментальные практики, что приводит к многочисленным инновационным достижениям.

Computing Force Network (Сеть вычислительных мощностей (CFN))

Традиционные решения не позволяют найти адекватные вычислительные ресурсы и оптимальную сеть одновременно. Для решения этой проблемы компании China Mobile и Huawei совместно внедрили карту транспортных возможностей OTN во многих провинциях Китая, включая Гуандун. Это инновационное решение используется для визуализации комбинированной сетевой и вычислительной топологии, позволяющей оценивать транспортные возможности онлайн и рекомендовать оптимальную сеть с вычислительными узлами, обеспечивающими достаточные вычислительные ресурсы. Кроме того, для быстрого принятия решений и гибкого предоставления услуг используются стандартные интерфейсы с северным диапазоном. Все это позволило существенно сократить продолжительность подготовки с нескольких дней до 30 минут, а также расширило использование вычислительных ресурсов на 17%.

Переключение на аварийное восстановление (DR) основной облачной сети

Традиционные решения в значительной степени зависят от ручного управления, что приводит к длительным периодам оценки DR. Кроме того, эти решения не позволяют визуально представлять процесс DR. Для преодоления этих ограничений компании China Mobile и Huawei совместно внедрили интеллектуальные технологии содействия DR во многих провинциях Китая, включая Чжэцзян и Хэнань, для внедрения автоматического моделирования и оценки DR на основе цифровых сетей-двойников. Эти технологии значительно сократили TIME оценки с недели до 10 минут. Они также обеспечивают всеобъемлющее и визуальное представление всего процесса DR, тем самым облегчая его автоматизацию. Компания China Mobile использовала эти технологии для успешного завершения более 10 отработок DR, охватывающих миллионы пользователей.

China Mobile по-прежнему стремится к укреплению сотрудничества с Huawei с общими целями внедрения более инновационных методов AN и дальнейшего изучения возможностей AN высокого уровня, включая моделирование сервисов, обучение ИИ, моделирование безопасности и оптимизацию сетей, путем эффективного использования возможностей цифровых двойников и ускорения перехода к AN L4 к 2025 году, расширяя возможности различных отраслей промышленности и стимулируя цифровую трансформацию экономики и общества.