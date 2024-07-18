МОК призывают отказаться от спонсорства производителей газировки — Vital Strategies

Ведущие мировые эксперты и правозащитники в области здравоохранения призывают к отказу от спонсорской поддержки спортивных мероприятий крупными производителями газированных напитков по всему миру. Новая кампания «Долой производителей газировки из спорта» подчеркивает ее вред и призывает к поддержке мирового сообщества.

Ссылаясь на растущее распространение незаразных заболеваний, связанных с потреблением сладких напитков, эти группы утверждают, что сотрудничество Международного олимпийского комитета (МОК) с производителями нездоровых продуктов подрывает его приверженность поддержке здоровья общества через спорт.

«Выступая в качестве крупных спонсоров Олимпийских игр, компании получают возможность заклеить мероприятия своими логотипами, охватывая аудиторию более 3 миллиардов человек», — сказала Триш Коттер (Trish Cotter), глобальный руководитель программы продовольственной политики в организации Vital Strategies.

«Связь между потреблением сладких напитков и хроническими заболеваниями, которые в значительной степени можно предотвратить, хорошо известна, — сказал доктор Барри Попкин (Barry Popkin), заслуженный профессор диетологии, удостоенный гранта В. Р. Кенана мл. (W. R. Kenan Jr.), из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, Школы глобального здравоохранения им. Гиллингса. — Разрешение компании Coca-Cola оставаться ключевым спонсором напрямую противоречит миссии МОК и подрывает достижения олимпийского движения».

Цифровую кампанию можно посмотреть на YouTube, в Instagram, Twitter/X и LinkedIn, и она приглашает зрителей подписать онлайн-петицию.

«Эта кампания привлекает столь необходимое внимание к корпорациям, производящим сладкие напитки, которые используют спорт для увеличения своей прибыли, — сказал Нзама Мбалати (Nzama Mbalati), главный исполнительный директор HEALA, коалиции гражданского общества в Южной Африке, выступающей за более справедливую продовольственную систему. — Аудитория Олимпийских игр 2024 года должна быть проинформирована о намерениях, стоящих за этой рекламой».

Международному олимпийскому комитету, который является хранителем Олимпийского движения, настоятельно рекомендуется прекратить спонсорство Coca-Cola и отказаться от будущей спонсорской поддержки корпораций, которые не соответствуют олимпийским ценностям.

«Эта петиция подчеркивает необходимость того, чтобы МОК отдавал приоритет здоровью людей и устойчивому развитию нашей планеты, а не коммерческим интересам, — сказал Алехандро Кальвильо (Alejandro Calvillo), директор El Poder del Consumidor, некоммерческой организации по защите прав потребителей в Мексике. — У МОК есть беспрецедентная возможность поддержать свою репутацию светоча честности, совершенства и социальной ответственности».

Организация Vital Strategies поддерживает принятие и оценку политических мер, направленных на переход людей к более здоровому питанию во всем мире.