В отчете Bitget за второй квартал отмечается приток капитала в размере $700 млн и рост трафика почти на 50%

Bitget, ведущая криптовалютная биржа и компания Web3 опубликовала отчет о прозрачности за второй квартал 2024 года. Во втором квартале 2024 года Bitget увеличила посещаемость веб-сайта почти на 50%, а количество посетителей составило 10 миллионов в месяц.

Вырос также приток средств на биржу. Данные со страницы Bitget Proof-of-Reserve (PoR) показывают, что за первые 6 месяцев объем пользовательских BTC, USDT и ETH вырос на 73%, 80% и 153% соответственно, а общий приток капитала составил примерно $700 млн. Кроме того во втором квартале 2024 года на платформе были зарегистрированы 2,9 млн новых пользователей. Торговый объем на споте на Bitget увеличился более чем на 10%, с $28 млрд в первом квартале до $32 млрд во втором квартале.

Bitget продолжила внедрять инновации, запустив два новых продукта для первичного листинга токенов: PoolX и Премаркет. PoolX — это новая платформа для стейкинга, позволяющая пользователям зарабатывать токены, внося в стейкинг BGB и USDT. На премаркете можно торговать токенами, которые еще официально не появились в листинге на основных биржах. В общей сложности с этими продуктами было запущено более 100 проектов.

В июне BGB зафиксировал серьезный рост как самый эффективный токен CEX. BGB также недавно вошел в десятку лучших криптовалют по версии Forbes. Кроме того, в последнем аналитическом отчете CCData за второе полугодие прогнозируется, что у Bitget самый большой рост доли рынка среди CEX, составивший 38,4% со второго полугодия 2023 года по первое полугодие 2024 года, в то время как у большинства других криптобирж наблюдается небольшое снижение.

Важным событием квартала стало партнерство с тремя национальными спортсменами Турции – Бусе Тосуном Чавушоглу (борьба), Саметом Гюмюшем (бокс) и Илькином Айдыном (волейбол) – в рамках кампании #MakeItCount Лионеля Месси.

В сотрудничестве с Foresight Ventures Bitget также запустила фонд экосистемы TON на сумму $20 млн для поддержки проектов на ранней стадии.

«Второй квартал 2024 года стал поворотным периодом для Bitget. Наше сотрудничество с турецкими спортсменами наряду со значительным ростом числа пользователей и трафика веб-сайта является частью нашей глобальной экспансии. Мы ценим поддержку нашего сообщества и продолжим строить будущее Web3», — сказала Грейси Чен, генеральный директор Bitget.