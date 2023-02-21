Что нужно знать банкроту в 2023 году

Закон о банкротстве с 2015 года позволяет физическим лицам списать долги по кредитам. За это время было всего несколько поправок в сам закон, но фактическое толкование и применение уточняется регулярно Верховным судом.

Так, например, Верховный суд разъяснил и разобрал несколько показательных прецедентов:

1. Теперь Финансовый управляющий в процедуре банкротства гражданина может делать Запрос на имущество детей должников. Чего раньше не было. И должники использовали эту лазейку для сохранности своего «добра».

2. Могут быть пересмотрены сделки и ЗА пределами трехлетнего периода, если будет доказано, что они вели к ухудшению имущественного положения должника на момент, когда уже были обязательства перед кредиторами.

3. Единственное жилье стало ни таким уж и неприкосновенным. Потому как жилье жилью рознь. И домик во Франции теперь точно пойдет в реализацию. А взамен четырехкомнатной квартиры в Москве должнику может быть предложено менее комфортное жилье.

4. Ипотечная квартира идет в реализацию, не зависимо от того, есть просрочка по ипотеке или нет. Такая квартира не обладает исполнительским иммунитетом, а значит может рассматриваться, как актив должника для погашений кредитов. И не важно, что у вас там маткапитал и прописаны дети.

Однако не все меры направлены на «закручивание гаек».

Так, например, Верховный суд всё же возложил обязанность за выдачу огромного кредита пенсионерки на банк и освободил её от долгов.

Сославшись на то, что банк имел возможность проверить доход должника ДО выдачи кредита и не выдавать под пенсию 2,25 млн.руб. Вместо того, чтобы обвинять её в не целевом использовании и в уклонении от выплаты.

Наконец-то появилось единое толкование нормы по содержанию детей должников. Теперь в реализации должники получают прожиточный минимум на себя и иждивенцев в полном объеме, независимо от участия второго родителя в обеспечении детей.

Как и было задумано изначально, закон для добросовестных должников. Для тех, кто взял кредит, у него был доход, позволяющий его обслуживать, но потом что-то пошло не так: ковид, СВО, болезнь, потеря работы и т.д.

Закон работает и позволяет избавиться от Долгов раз и навсегда. Ну, а если в процедуре вам придется расстаться с каким-то имуществом, это лишь маленький вклад в расчёт за ошибку. Нужно уметь нести ответственность и в ответ закон будет работать на вас.