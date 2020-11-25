Что следует знать при получении займа под залог ПТС

Чтобы получить деньги в долг, не обязательно обращаться в банк и долго ждать, пока заявку одобрят. Займы под залог ПТС выдают частные организации с хорошей репутацией. Однако стоит заранее ознакомиться с подводными камнями, с которыми может столкнуться заемщик при неправильном выборе кредитора.

Преимущества и недостатки услуги

Кредиты выдают банки, МКО, частные лица. Раньше людей, предоставляющих денежные средства, называли поставщиками. Услуги использовали дворяне, купцы, представители преступного сообщества. Сегодня частные лица, выдающие займы под залог имущества, сотрудничают с обычными гражданами, которые активно используют услугу. Вариант подходит, если банк отказался предоставлять деньги из-за плохой кредитной истории, возраста, недостаточного уровня заработной платы. Основными преимуществами услуги считаются:

отсутствует потребность в поручителе;

можно подтверждать платежеспособность;

действует гибкий график расчёта;

можно договориться о предоставлении отсрочки.

Недостатком считают проценты и отсутствие сервиса. Клиенту предстоит самостоятельно контролировать процесс выплаты долга без напоминания кредитора. Дополнительно срок возврата денежных средств ограничен. Он составляет от 1 недели до года. Список кредитных программ небольшой. Например, у частных лиц нельзя взять специализированный кредит на покупку в магазине.

Подводные камни

Получая займ под залог ПТС у частного лица, нужно учитывать следующие нюансы:

Есть риск столкновения с мошенниками. Если нарваться на обманщиков, можно потерять автомобиль. Схема отъёма машины простая. Клиенту предоставляют бумаги на подпись. Обычно он не читает их. В последующем выясняется, что автомобиль был переоформлен. Поэтому нужно внимательно изучать документацию. Не стоит соглашаться на оформление договора купли-продажи без даты. Важна репутация кредитора. Благонадежностью отличаются лица, которые давно занимаются частными кредитами. Если имущество будет храниться у кредитора, нужно обсудить возможность посещения местонахождения машины, чтобы убедиться в её сохранности.

Поэтому внимательно подходите к выбору компании.

Если клиент хочет повысить доступный лимит, пролонгировать срок возврата и обезопасить себя, можно взять классический займ под залог ПТС в Москве, обратившись в микрофинансовую организацию. Компании предоставляют до 20 млн руб. в зависимости от стоимости автомобиля. Возврат нужно произвести в срок до 1095 дней. Ставка начинается от 0,07% в сутки. Деньги предоставляют следующими способами:

наличными;

на банковский счёт;

на электронный кошелек;

перечисляют денежным переводом.

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