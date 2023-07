CIB FinTech и Huawei совместно получили награду от Asian Banker

В этом году на Future of Finance China 2023, престижный международный финансовый журнал Asian Banker представил победителей Financial Technology Awards (награды в области финансовых технологий). Industrial Digital Financial Services Co., Ltd. (сокращено CIB FinTech) и Huawei Technologies Co., Ltd. (сокращено Huawei) совместно выиграли награду за «Лучшую реализацию инфраструктуры данных в Китае».

В настоящее время финансовая отрасль переживает колоссальную инфляцию в связи с огромным объемом данных, которые она производит, и их стоимость растет вместе с объемом данных. В настоящее время финансовым организациям необходимо получать и использовать данные в режиме реального времени, что повышает требования к их применению, управлению и безопасности.

Основываясь на системе Huawei Financial Data Intelligence, включающей в себя программные и аппаратные продукты, такие как Kunpeng, Kylin, Huawei Cloud и lakehouse, CIB FinTech создали комплексную аналитическую платформу корпоративного уровня. Имея техническую основу в виде самообслуживания данных, работы в режиме реального времени и интеллектуального обслуживания данных, эта платформа состоит из подплатформ данных, планирования, управления и обслуживания. Эта платформа пришла на смену первоначальной системе хранилища данных и стала новым ядром сервиса обработки данных группы, улучшив его с четырех сторон.

Новая аналитическая платформа основана на архитектуре крупномасштабных распределенных вычислений, объединяет хранилище пакетных данных, хранилище данных в реальном времени и хранилище данных Интернет-вещей (IoT) для достижения высокой масштабируемости и доступности. Это увеличивает количество узлов в 12 раз и увеличивает пространство высокой доступности в 20 раз.

Улучшение возможностей приложений для работы с данными

За счет создания платформы разработки с Low-кодом, группа создала полноценный визуализированный граф взаимосвязи данных. Это значительно сокращает кривую обучения и упрощает построение приложений, ускоряя исследования и разработки.

Совершенствование управления и контроля данных

Точная карта данных позволяет безошибочно отслеживать источники данных и оценивать их ценность. Благодаря многомерному управлению данными группа может создавать перспективные решения в области управления данными.

Расширение совместного использование и возможностей работы с данными

Группа может предоставить арендаторам доступ к хранилищам данных и вычислительным мощностям, обеспечивая при этом гибкие условия, что позволяет бизнес-подразделениям компании добиться оптимального опыта в получении и использовании данных.

Новая платформа заложила прочную техническую основу для того, чтобы Industrial Bank мог более эффективно работать с различными предприятиями.

Контроль рисков: Платформа повышает эффективность предоставления данных по ключевым отчетам на 51%, благодаря чему десятки миллиардов транзакций могут быть проанализированы за считанные секунды. Это помогает центральному офису точно анализировать риски и предотвращать мошенничество.

Маркетинг: Банк может похвастаться оптимизированной точной моделью розницы, охватывающей десятки миллионов клиентов. Создав замкнутый цикл цифрового маркетингового процесса, маркетинговые кампании банка имеют миллиарды взаимодействий с пользователями ежегодно.

Технологии: Коэффициент повторного использования общедоступных интерфейсов повышается в 10 раз, что значительно снижает затраты на исследования и разработки. В настоящее время более 300 систем имеют доступ к службам обработки данных.

CIB FinTech и Huawei совместно реконструировали платформу данных корпоративного уровня. Опираясь на цифровую инфраструктуру с возможностью самообслуживания, конвергентными возможностями и интеллектуальной эксплуатацией, платформа повышает стоимость активов данных, оптимизирует опыт обслуживания данных, трансформирует операционные и доходные модели банков, повышая тем самым как качество обслуживания клиентов, так и операционную эффективность.

Huawei погружается в сферу данных и продолжает исследовать новые сценарии, одновременно сотрудничая с заказчиками и партнерами, чтобы способствовать финансовым учреждениям усовершенствовать возможности работы с данными и интеллектуальными системами. Используя полностью конвергентное облачно-вычислительное решение Financial Data Intelligence Solution, компания Huawei способствует раскрытию ценности данных и помогает финансовым учреждениям внедрять инновации в бизнес.