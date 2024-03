Clé de Peau Beauté объявил Решму Сауджани лауреатом премии Power of Radiance 2024  

Clé de Peau Beauté, бренд элитной косметики и средств по уходу за кожей, объявил лауреата премии Power of Radiance Awards 2024: Решму Сауджани (Reshma Saujani), живущую в Нью-Йорке, США. Премия Power of Radiance присуждается женщинам, которые принимают меры в своих общинах, выступая за образование девочек, особенно в областях STEM (наука, технология, инженерия и математика). Решма Сауджани посвятила себя расширению прав и возможностей девочек в области компьютерных наук, основав Girls Who Code, международную некоммерческую организацию, работающую над устранением гендерного разрыва в технологиях. С момента своего основания в 2012 году организация Girls Who Code создала крупнейший в мире поток женских и небинарных компьютерных ученых. Десять лет спустя некоммерческая организация обслужила более 500 000 студентов по своим инновационным программам, а их выпускники имели в семь раз более высокую вероятность получения степени компьютерных наук и связанных с ними степеней, чем в среднем в США.

Reshma Saujani, 2024 Award Recipient of the Power of Radiance Awards

Reshma Saujani receiving Clé de Peau Beauté’s Power of Radiance Awards 2024

Clé de Peau Beauté считает, что ключом к лучшему миру является раскрытие потенциала девочек с помощью STEM-образования. Благодаря этому убеждению родилась ежегодная премия Power of Radiance. Это же убеждение лежит в основе многолетнего партнерства бренда с ЮНИСЕФ, направленного на решение проблемы гендерного неравенства с акцентом на STEM в программах образования, занятости и расширения прав и возможностей девушек. Сферы STEM имеют решающее значение для разработки решений многих проблем, с которыми сталкивается мир. Расширение прав и возможностей половины мирового населения девушек и женщин в этих областях обеспечит светлое, инклюзивное будущее, сформированное инновациями и прогрессом, без ограничений по признаку пола.

Решма Сауджани и Girls Who Code ставят перед собой задачу ликвидировать гендерный разрыв в новых технических профессиях начального уровня к 2030 году. Амбициозная цель, учитывая , что этот разрыв увеличился на 13% по сравнению с почти 30-летней давностью[2]. Именно во время баллотирования Решмы Сауджани, юриста, политика и государственного служащего, в Конгресс США в местных школах она видела классы информатики, заполненные мальчиками, с немногими девочками, если таковые вообще были. Это привило ей потребность в культурном сдвиге для устранения гендерного разрыва — борьба, которую она продолжает сегодня в качестве основателя и генерального директора Moms First.

Как лауреат премии Power of Radiance 2024 Решма Сауджани получит грант, который будет направлен на наращивание импульса и расширение охвата ее миссии. Решма Сауджани также возглавит кампанию 20 Under 20 с Clé de Peau Beauté. Поскольку наибольшее сокращение девочек в области компьютерных наук происходит в средней и старшей школе[3], эта кампания направлена на то, чтобы вмешаться и побудить девочек оставаться на пути к высшему образованию и карьере в STEM. Кампания предоставит 20 девочкам в возрасте до 20 лет в США эксклюзивный опыт, включая доступ к передовым исследовательским центрам Clé de Peau Beauté, ученым, наставничеству и грантам для поддержки их занятий STEM.

Решма Сауджани прокомментировала: «Демонстрация этим девушкам красоты STEM и знакомство с образцами для подражания играет важнейшую роль во время строительства планов на свое будущее — вот, что такое Girls Who Code. В конце концов, вы не можете быть тем, чего не видите. Сегодня только 28% рабочих мест в области ИТ занимают женщины. Мы все должны стараться, чтобы женщины и девушки не оставались позади, когда мы будем заполнять рабочие места, и награда Power of Radiance от Clé de Peau Beaute создает импульс для культурного сдвига, необходимого для преодоления гендерного разрыва в STEM».

Г-жа Мизуки Хашимото, директор по развитию бренда Clé de Peau Beauté, прокомментировала: «Непоколебимая приверженность г-жи Сауджани расширению прав и возможностей девушек и женщин через Girls Who Code прекрасно согласуется с нашей миссией. Мы стремимся к достижению гендерного равенства в STEM и за его пределами. Сотрудничество с Girls Who Code и г-жой Сауджани в рамках кампании 20 Under 20 — это возможность для нас сделать больше для продвижения гендерного равенства и выравнивания игрового поля для девушек в STEM».