Девелопер DOGMA вошел в топ-5 в Едином ресурсе застройщиков

Не так давно сфера деятельности строительной компании DOGMA ограничивалась Краснодарским краем. А сейчас небольшой когда-то региональный застройщик вырос в девелопера федерального уровня.

Основателем DOGMA стал Сергей Морозов, начинавший в 2011 году с небольших проектов в Краснодаре. К 2017 году был возведен ЖК «Заполярная 35», в 2020 году сданы жилые кварталы «Студия 45», «На Красных Партизан 2», «Движение». Первым проектом за пределами Краснодара стал квартал «Арена» в Новороссийске.

Шаг за шагом девелопер укреплялся на рынке масштабных жилых микрорайонов с коммерческой и социальной инфраструктурой. В 2020 году DOGMA приступила к строительству микрорайона «Парк Победы», в 2022 году — DOGMA PARK.

Высота домов 24 этажа, площадь квартир — от 21,9 до 182 м². Таковы основные параметры краснодарского жилого комплекса бизнес-класса «Рекорд» в микрорайоне Черемушки. ЖК представляет собой несколько полузакрытых кварталов, каждый из которых включает помимо жилых зданий престижные супермаркеты, аптеки, центр развития детей, кофейни, салон красоты, а также ресторанный дворик с аллеей и фонтаном. При ЖК возводится школа на 1 550 учащихся и 110-местный детский сад. Проектом предусмотрены многоуровневый паркинг с подземными паркингами с зарядными станциями для электромобилей и гостевая парковка. В ЖК присутствуют двухуровневые квартиры с дровяными каминами.

«Самолет» — так называется крупный микрорайон в районе Западного Обхода на северо-западе Краснодара. 16-этажные здания с квартирами площадью 19-222 м² и квартирами с террасами. «Самолет» — это «город в городе», где есть все необходимое, начиная от разнообразия планировок, до школ и детских садов, поликлиники, торговых центров, парков и аллей. Есть уникальный пешеходный бульвар длиной 1,6 км с амфитеатром, детской акваплощадкой, светозвуковым пешеходным фонтаном, живописным парком с озером.

Микрорайон «Парк Победы» в честь 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне возводится DOGMA в два этапа в районе Ближнего Западного Обхода на севере Краснодара. Архитектурное решение квартала выполнено в монументальном, классическом стиле. Эстетика зданий в вечернее время подчеркивается подсветкой фасадов. Украшением проекта стал зеленый пешеходный бульвар с арт-объектами, местами для отдыха, фонтаном «Водная гладь» и легендарным танком Т-34. В 2022 году введена в эксплуатацию первая очередь проекта.

На северо-западе Краснодара возводится ЖК DOGMA PARK. Сдаваться ЖК, состоящий из 16-19-этажных жилых зданий и 3 гектаров, отданных под огромный парк, в котором будут высажены дубы, платаны, ели, сосны, тисы, пихты, можжевельник, барбарис, кизильник, будет в 3 очереди. Отличительной чертой микрорайона DOGMA PARK является крупный термальный комплекс с оздоровительными площадками для детей, открытыми и закрытыми бассейнами, джакузи, фурако, лаунж-зонами, зонами отдыха с шезлонгами у медленной реки. Строительство DOGMA PARK начато около 12 лет тому, и на данный момент девелопером уже возведено свыше 1 млн м² и в стадии завершения ещё 2,6 млн м². Сданные дома DOGMA заселили свыше 20 тысяч семей.

А на следующий год намечено начало строительства ЖК EVO в городе Реутове Московской области. И, учитывая опыт уже сданных и строящихся жилых комплексов, семьи, покупающие квартиры в EVO, получат все необходимое для комфортной жизни: разнообразие планировок, школы и детские сады около дома, магазины и кафе, спортивные и игровые площадки, паркинги и зеленые дворы без машин.