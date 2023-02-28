Cleeny анонсировала запуск кампании по поддержке гендерного равенства в вопросах чистоты дома

Российский бренд экологичной бытовой химии Cleeny поддерживает идею равенства мужчин и женщин в вопросах уборки и стирки. В современном обществе, где чаще всего оба партнёра работают, не может быть места для «мужских» и «женских» задач.

На сегодняшний день стереотипы, поддерживающие гендерное неравенство в отношении быта и родительства, понемногу сдают свои позиции. И если в Европе и скандинавских странах этот процесс идет быстрее, то в России мы все еще сталкиваемся с убежденностью многих людей в том, что женщины от природы имеют больше способностей к заботе о доме, а мужчины – к зарабатыванию денег. Этот стереотип давит на представителей обоих полов, заставляя мужчин измерять свою маскулинность уровнем заработка и «мужскими интересами», а женщин – работать по дому в так называемую «вторую смену», в то время как подобное положение дел может идти в разрез с интересами человека и личными ощущениями себя.

В докладе 2020 года Международная организация труда определила, что за последние 15 лет вклад мужчин в работу по дому стал больше на восемь минут в день. В то время как у женщин время на домашний труд сократилось на 15 минут в день.

Статистика продаж бытовой химии на Озон за 2022 год также показывает, что мужчины 25-44 лет активно участвуют в покупке средств для дома. Да и в общем разница в количестве заказов бытовой химии между мужчинами и женщинами составила всего около 11%.

«Мы считаем, что отрасли в целом пора уйти от образа «счастливой домохозяйки» в продвижении средств для дома, ведь несмотря на стереотипы, партнёры часто делят домашние обязанности между собой. Как распределяются эти обязанности и в каких пропорциях – вопрос договоренностей в каждой отдельной семье, однако наша задача – показать, что это не просто нормально, а естественно для людей, живущих под одной крышей. Именно любовь к нашему дому, к нашим родным делает нас равными в отношении поддержания чистоты и уюта», – говорит Дубиненков Иван, директор компании Форсал – производителя бренда Cleeny.

О компании

Российская компания Forsal с 2015 года занимается выпуском и дистрибуцией функциональной бытовой химии. В портфеле компании — такие бренды, как Solemate, Trekko, Wellroom и Cleeny. Собственные разработки и научная база, а также привлечение экспертов отрасли позволяют создавать высокоэффективные средства, которые действительно работают.