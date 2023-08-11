Cloud уступают место новому аромату от Арианы Гранде Cloud Pink

Обладательница «Грэмми», певица, актриса и предприниматель Ариана Гранде представляет свой новый аромат Cloud Pink – последнее дополнение ее знаменитой коллекции парфюмов.

После почти десятилетнего успеха в «ароматном» бизнесе Ариана прочно заняла свое место среди элиты парфюмерных новаторов. Ароматы ее дома отличаются высочайшим мастерством исполнения, изысканными ингредиентами и четким коммерческим смылом, что часто ставит их в один ряд с лучшими дизайнерскими парфюмами, а Cloud Pink выходит на совершенно новый уровень. Аромат будет представлен исключительно на сайте Ulta.com 13.08 и будет доступен в магазинах Ulta Beauty по всей стране, начиная с 20.08.

Выпуск Cloud Pink открывает новую главу многословной культовой коллекции. Воздушный и современный, Cloud Pink вдохновлен магнетическим оптимизмом и уверенностью Арианы. Эта кампания, пожалуй, самая личная на сегодняшний день, блестяще демонстрирующая эволюцию Арианы Гранде как артистки и как женщины.

«Я не могу описать, насколько я рада представить Cloud Pink, – говорит Ариана. – Cloud – это аромат, который всегда будет близок моему сердцу, и я благодарю своих поклонников за то, что они проявляли к нему такую огромную любовь все эти годы. Создавать новый аромат в рамках этой любимой поклонниками франшизы поначалу было непросто, но я действительно считаю, что мы сотворили идеальный сестринский аромат для оригинального Cloud. В последнее время он вошел в число моих самых любимых парфюмов. Я ношу его постоянно последние несколько месяцев. Вместе с Клеманом и командой мы с огромной любовью работали над новым ароматом, а хранить тайну о нем было так захватывающе!!!! Я с нетерпением жду этого выпуска и с нетерпением жду, когда каждый сможет попробовать CLOUD PINK…»

Поклонники Арианы и ценители прекрасного уже не могут обходиться без ее ароматов. Глобальный успех певицы в области парфюмерии был, без преувеличения, ошеломительным. Ее парфюмы могут похвастаться наградами и номинациями в категориях «Аромат года» и «Медиа-кампания года» во многих странах.

«Мы по-прежнему наблюдаем беспрецедентный спрос по всему миру на бренд Cloud – он очень быстро стал культовым и даже был отмечен отраслевыми экспертами как современная классика, – комментирует руководитель отдела маркетинга и стратегии компании LUXE Brands Норин Додж (Noreen Dodge). – Cloud Pink – это эволюция истории. Работа с такой артисткой, как Ариана, всегда захватывает. Она ставит перед своими партнерами задачу переосмыслить сочетание аромата, дизайна и сюжета, всегда стремясь порадовать своих поклонников. Именно этот дальновидный творческий подход и мастерство исполнения позволяют продолжать радовать клиентов».

Cloud Pink, созданный парфюмером Firmenich Клеманом Гаварри (Clement Gavarry), представляет собой чувственное сочетание амбрового дерева, пурпурного мха и нотки сладковатого пралине. Путешествие начинается с бархатистого сочетания сочных ягод и игристых фруктов, а нежная цветочная гамма ванильной орхидеи и румяной амбретты окутывает вас пушистыми, похожими на вату, облаками. Длинный шлейф аромата, теплое сочетание притягательного, чувственного мускуса и амбры подарят наслаждение.

«Я не перестаю восхищаться непревзойденным творческим потенциалом Арианы, особенно теперь, с выпуском Cloud Pink, – заявил руководитель компании LUXE Brands Тони Баджадж (Tony Bajaj). – За последнее время Ариана создала целый ряд высококачественных ароматов, отличающихся стойкостью и широкой привлекательностью, став настоящим столпом в индустрии. Это свидетельствует о ее персонализированном подходе к созданию парфюма. Компания LUXE Brands вновь удостоена чести сотрудничать со столь влиятельным кумиром публики».