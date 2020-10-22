ЦНТУ «Динамика»: 25 лет успешного роста

В 2020 году АО ЦНТУ «Динамика» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех отмечает 25 лет деятельности предприятия.

Истоки зарождения бизнеса компании относятся к 1989 году, когда небольшая группа ученых и инженеров ЦАГИ из отделения динамики полета и систем управления летательными аппаратами объединилась вокруг идеи разработки авиационных тренажеров нового поколения, основанных на цифровых технологиях. Когда в 1995 году была юридически зарегистрирована компания ЗАО ЦНТУ «Динамика», именно эта группа специалистов составила кадровое ядро предприятия, привнеся в новейшие разработки уникальные компетенции цаговской научной и инженерной школы.

В общей сложности за 25 лет в компании реализовано свыше 300 проектов в области разработки, производства и модернизации авиационных ТСО в интересах государственной и гражданской авиации. Созданы тренажеры и исследовательские стенды для 50 модификаций различных типов летательных аппаратов, разработаны автоматизированные обучающие системы нового поколения для 23 модификаций различных типов ЛА. Тренажеры «Динамики» эксплуатируются в 16 авиационных учебных центрах в России и за рубежом, география проектов компании охватывает свыше 50 городов в 10 странах мира. В настоящее время основные административно-производственные мощности предприятия общей площадью свыше 18 000 кв. м сосредоточены в подмосковном Жуковском, филиалы компании работают в Москве, Ульяновске и Санкт-Петербурге.

«25 лет на рынке авиационных технологий – большая веха в истории компании. За прошедшие годы «Динамика» прошла путь от единичных разработок авиационных тренажеров до крупного предприятия, являющегося лидером российской авиатренажерной отрасли. Серийное производство полной линейки обучающего оборудования для подготовки летных экипажей, создание ТСО для большинства типов самолетов и вертолетов российского производства – все это впечатляющие результаты, которые говорят об уникальном опыте и компетенциях, накопленных за эти годы. Юбилей, подкрепленный действительными успехами, знаменателен вдвойне», — отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков.

Сегодня в сложных условиях быстро меняющегося рынка компания стремится диверсифицировать свой бизнес, активно развивая новые направления работ, в том числе в области создания многофункциональных беспилотных авиационных комплексов. Начиная с первого обращения к этой тематике в 2014 году, к настоящему времени в компании сосредоточен серьезный научно-технический задел в области разработки общих концепций, создания опытных моделей и серийного производства беспилотных летательных аппаратов. Для проведения стендовых, наземных и летных испытаний беспилотных комплексов на предприятии создан собственный летно-испытательный комплекс, успешно прошедший комплексную проверку Минпромторга России. В 2020 году впервые в России «Динамика» приступила к производству установочной серии беспилотного летательного аппарата вертолетного типа весом свыше 300 кг.

Продолжает развиваться и традиционная для предприятия тренажерная тематика: заключен ряд контрактов на разработку и производство тренажеров различного уровня сложности для силовых ведомств, гражданских заказчиков и внешнего рынка.

«Главным приоритетом для нас по-прежнему остается выполнение всех взятых на себя контрактных обязательств, — отметил генеральный директор ЦНТУ «Динамика» Олег Максенков. — Для нас также остается важным развиваться, сохраняя такие базовые ценности и традиции предприятия, как профессионализм, трудолюбие и ответственность в отношении наших партнеров и заказчиков. Все это дает нам уверенность и энергию для реализации новых масштабных проектов в будущем».

Сегодня ЦНТУ «Динамика» — признанный центр компетенций в области современных тренажерных технологий, один из крупнейших производителей авиационных технических средств обучения (ТСО) на российском рынке. Компания осуществляет как опытное производство, так и серийный выпуск продуктов, составляющих полную линейку авиационных технических средств обучения для подготовки летчиков государственной и гражданской авиации, включая тренажеры высшей категории сложности на подвижном основании.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.