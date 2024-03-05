CoinEx: пояснение халвинга биткоина и философии «Меньше значит больше»

Глобальная криптовалютная биржа CoinEx выпустила свой первый проморолик, отсчитывающий время до долгожданного халвинга биткоина в 2024 году. 2-минутная кинематографическая реклама под названием «Coin In CoinEx» отражает важную веху в отрасли через призму философии бренда CoinEx. Продолжая предыдущую наружную тизерную видеорекламу, мы наконец-то можем взглянуть на полную версию этого таинственного проморолика от CoinEx.

2-минутное промовидео изображает преобразующее путешествие монеты, когда она начинается как обычная монета, которая переживает взлеты и падения реальной жизни. Она попадает во вселенную Web3 CoinEx и превращается в биткоин, отправляясь в серию приключений в этом новом измерении, адаптированном для монет. В конечном счете, преобразованный биткоин возвращается, чтобы помочь всем любителям криптовалют достичь своей мечты и финансовой свободы.

Вместо самовосхваляющего маркетингового трюка видео демонстрирует дань CoinEx важной вехе, которая сформирует будущий криптографический ландшафт. Нам кажется, что биржа надеется сыграть ключевую роль в распространении криптовалют, сделав криптотрейдинг простым и доступным для всех – меньше барьеров для входа, больше участия для пользователей всех уровней.

Как написал в Твиттере после выхода этого видео генеральный директор CoinEx Хайпо Янг (Haipo Yang), принцип, лежащий в основе халвинга биткоина, согласуется с давними ценностями бренда CoinEx — снижением барьеров для входа в криптоиндустрию, стимулированием массового принятия и упрощением опыта торговли для пользователей всех уровней.

Сцены во всем видео подчеркивают приверженность CoinEx философии «Меньше значит больше» в совершенствовании продуктов, регистрации, услугах и инфраструктуре безопасности, как упоминал Хайпо Янг в своих твитах. Для разработки продукта CoinEx стремится к постоянной оптимизации. При регистрации новых активов биржа придерживается принципов качества, скорости и полноты при проведении тщательных исследований, анализа и оценки, чтобы предлагать пользователям высококачественные проекты для инвестиций. Таким образом, мы можем сказать, что биржа CoinEx продемонстрировала свою решимость и приверженность поддержанию ценности «профессионализма» в экосистеме CoinEx с точки зрения продуктов, услуг, регистрации токенов и маркетинга в этом видео.

Глядя глубже, мы видим, как приверженность CoinEx принципу «Меньше значит больше» в своих продуктах, услугах и философии бренда перекликается с идеалом, лежащим в основе халвинга биткоина. Хотя халвинг влечет за собой снижение вознаграждения за майнинг в краткосрочной перспективе, его суть открывает долгосрочную ценность для биткоина. Аналогичным образом, упрощая сложность, CoinEx обеспечивает более понятный и эффективный пользовательский опыт, который отличает бренд. Творческая интеграция концепции халвинга на протяжении всего видео подчеркивает, что подход CoinEx «Меньше значит больше», определяющий удобство, безопасность и доступность, перекликается с ролью халвинга в поддержке развития биткоина. Подобно тому, как халвинг нацелен на укрепление биткоина в будущем, ценности бренда CoinEx по упрощению криптотрейдинга также способствуют долгосрочному росту и массовому принятию криптовалют.

По мере того, как растет ожидание следующего халвинга биткоина, CoinEx стимулирует ажиотаж вокруг этого знаменательного криптособытия благодаря нетрадиционному подходу. Биржа готовится к смене парадигмы, которая определит будущее отрасли: «Coin In CoinEx».