CoinEx стала спонсором Token2049 Dubai 

CoinEx, ведущая мировая криптовалютная биржа, объявила о своем спонсорстве в качестве Золотого партнера Token2049 Dubai. Являясь одним из самых влиятельных в мире мероприятий, посвященных блокчейну и криптовалютам, Token2049 собирает первопроходцев отрасли, инвесторов, предприятия, разработчиков, средства массовой информации и другие заинтересованные стороны, чтобы инициировать дискуссии, которые определят будущее Web3.

«Мы рады объединиться с мировым криптосообществом в качестве основного спонсора Token2049 Dubai», — сказал Хайпо Янг (Haipo Yang), генеральный директор CoinEx. Такие мероприятия, как Token2049, имеют решающее значение для продвижения массового внедрения, способствуя открытому обмену идеями и укреплению связей между создателями в этом пространстве. Спонсорство отражает нашу постоянную приверженность глобальному внедрению криптовалют.

Token2049 Dubai предлагает бесценные возможности для обмена идеями и формирования партнерств, которые будут определять будущее криптовалют.

Компания CoinEx, основанная в 2017 году, является глобальной криптовалютной биржей и стремится упростить процесс торговли. Платформа предоставляет ряд услуг, включая спотовую и маржинальную торговлю, фьючерсы, свопы, автоматические маркет-мейкеры (AMM) и финансовое управление для более чем 5 миллионов пользователей в более чем 200 странах и регионах.