Colliers Project Leaders, Ближний Восток: Всемирный торговый центр за 250 млн в Ереване  

Экономика
18 октября 2024

Ведущая многопрофильная фирма по управлению проектами Colliers Project Leaders, Ближний Восток, получила разрешение на предоставление комплексных решений по управлению проектами для нового Всемирного торгового центра Армении в Ереване на сумму около 250 миллионов долларов США. Проект, являющийся государственно-частным партнерством между правительством Армении и Renshin Ltd., призван стать современным многофункциональным проектом, в котором будут размещены коммерческие помещения, офисы, торговые точки, отели и выставочные залы. Компания Colliers, известная своим опытом в сфере недвижимости и управления проектами, имеет проверенный опыт реализации крупномасштабных проектов, включая Всемирный торговый центр в Бангалоре, Индия.

«Мы всегда уделяли большое внимание последовательному наращиванию наших возможностей, чтобы идти в ногу с потребностями рынка. Будь то адаптация лучших мировых практик или разработка новаторских технологий, нашей конечной целью всегда было достижение превосходных результатов. Проект такого масштаба требует ведущих в отрасли стратегических и технических знаний, что является нашей проверенной способностью. Мы благодарны Renshin Limited и правительству Армении за то, что доверили нам это шаблонное задание, и с нетерпением ждем сотрудничества с нашими внутренними и внешними заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке, в Индии и Грузии, чтобы воплотить его в жизнь», — говорит Санкей Прасад (Sankey Prasad), председатель и управляющий директор Colliers на Ближнем Востоке и в Индии.

«Ереванский проект Всемирного торгового центра — это многофункциональное, знаковое строительство с нулевыми выбросами, обещающее стать новым лицом Еревана. Чтобы выполнить это обещание, мы привлекаем лучших сотрудников, лучших экспертов и лучшие мировые фирмы. После тщательного и жесткого тендерного процесса мы рады сообщить, что компания Colliers Project Leaders была выбрана для того, чтобы стать нашими надежными партнерами. Мы особенно рады и гордимся тем, что наш проект побудил канадскую глобальную компанию по профессиональным услугам и управлению инвестициями, Colliers International Group Inc., которая котируется на Nasdaq и в Торонто и специализируется на недвижимости, войти в Армению и создать постоянное присутствие. Этот шаг полностью соответствует миссии WTCY по содействию международным деловым отношениям и расширению участия Армении в мировой торговле и инвестициях», — говорит Арташес Тоноян (Artashes Tonoyan), генеральный директор и председатель исполнительного комитета Всемирного торгового центра Еревана.

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