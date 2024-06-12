Comarch внедрит платформу Comarch Loyalty Management для национального перевозчика Азербайджана Azerbaijan Airlines

Компания Comarch, глобальный поставщик передовых ИТ-систем, приступила к внедрению платформы Comarch Loyalty Management для национального перевозчика Азербайджана — авиакомпании Azerbaijan Airlines. Авиакомпания Azerbaijan Airlines выбрала компанию Comarch за ее обширный опыт в этой области. Обладая более чем 15-летним опытом, эта краковская компания поставляет ИТ-решения для создания комплексных программ лояльности B2C и B2B и управления ими, а также для автоматизации маркетинговых мероприятий. Компания Comarch также обладает богатым опытом сотрудничества с авиакомпаниями, поддерживая устойчивые партнерские отношения с перевозчиками из Турции, США и Саудовской Аравии.

Программа AZAL Miles разрабатывается с использованием платформы Comarch Loyalty Management. Проект включает в себя внедрение таких модулей, как: деловое администрирование; контактный центр; концентратор данных.

Программа AZAL Miles предназначена для часто путешествующих клиентов, позволяя им накапливать баллы за перелеты или услуги, предлагаемые партнерами авиакомпании. Количество заработанных баллов зависит от потраченной суммы, в евро, направления перелета и класса обслуживания. Участники программы AZAL Miles могут зарабатывать баллы также через банковских партнеров, предоставляющих кобрендовые карты, которые затем можно обменять на авиабилеты компании Azerbaijan Airlines и другие вознаграждения. На текущий момент программа AZAL Miles насчитывает более 200 000 участников.